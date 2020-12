Beze změny je to úsek od světelné křižovatky u Futurum k velkému kruhovému objezdu (dva jízdní pruhy směrem ke kruháku). Nově se obousměrně měří v Ovčárecké ulici od křižovatky ulic Ovčárecká a K Raškovci, tedy od provozovny Kalt až na konec Sendražic.

Knihovna má nově bibliobox

Městská knihovna v Českém Brodě zavedla novou službu. Čtenáři mohou vracet vypůjčené knihy do biblioboxu před budovou. Knihy budou odečteny ze čtenářského konta nejpozději následující pracovní den a poté přijde mailem o aktuálním stavu výpůjček.

Testovat se bude v kulturním domě

Oblastní nemocnice Kolín spustila online objednávání k vyšetření antigenními testy na covid 19 pro učitele a další pedagogické pracovníky. Testování se již rozjíždí a bude probíhat vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 12 do 16 hodin v Městském společenském domě Kolín. Na vyšetření je nutné se vždy objednat prostřednictvím odkazu na webových stránkách nemocnice. Před samotným vyšetřením je poté třeba prokázat se potvrzením o zaměstnání ve školském zařízení.

Ježíškova pošta dorazila

Dopis Ježíškovi se svým přáním mohou děti nebo třeba i rodiče z Českého Brodu vhodit do 16. prosince do schránky umístěné na vánočním stromu v blízkosti zvonice na náměstí Arnošta z Pardubic, do schránky na plotě Mateřské školy Liblice ve Lstibořské ulici a na plotě centra M´am´aloca v Havelské ulici ve Štolmíři. Nezapomeňte připojit zpáteční adresu. Pro napsání dopisu můžete využít vzor, který naleznete např. na webových stránkách města.

Návštěvy musí mít negativní test

Od soboty 5. prosince budou opět povoleny návštěvy v domově pro seniory Anna v Českém Brodě. Je však třeba dodržovat všechna opatření. Například že návštěvník předloží doklad o negativním výsledku PCR testu nebo antigenního testu, který absolvoval nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy. Návštěvníci budou moci podstoupit antigenní test přímo v domově, ale pouze od 13 do 15 hodin.