Celková výše ceny se výběrovým řízením dostala na částku cca 1,8 milionu korun. Významnou část z celkových nákladů pokryje obci dotace od kraje z fondu obnovy venkova, a to ve výši přes 800 tisíc korun.

Zmožen usnul na odpadkovém koši

Na prosbu ostrahy ČD městští strážníci probouzeli před kolínským nádražím jim dobře známého bezdomovce, který při vybírání použitého kuřiva usnul na jednom z odpadkových košů. Tentokrát byl opilec naštěstí dostatečně oblečen, občas však situaci nezvládne a po vykonání potřeby neschová to, co by schováno být mělo. „Muž s otisknutým odpaďákem na čele byl následně strážníky vyslán směr brloh, kde přebývá,“ popsala mluvčí městské policie Helena Honkiszová.

Řeší monitoring dešťové kanalizace

Výsledky aktuálního výběrového řízení na čistění, opravy a monitoring dešťové kanalizace byly jedním z bodů, kterými se zabývalo zastupitelstvo městyse Cerhenice na svém posledním zasedání. Nejvhodnější nabídku podala firma z Prahy 10. „Nejen za předpokladu, že nás opět čeká tak deštivé jako, jako bylo vloni, je plná funkčnost dešťové kanalizace velice důležitá jako prevence nepříjemných problémů s přívalovými dešti,“ uvedl starosta Marek Semerád.

Město Kolín se postará o Pernerův hrob

Městští radní schválili nabytí vlastnického práva k hrobce Václava Pernera, dlouholetého člena zastupitelstva a městské rady, mladšího bratra Jana Pernera, stavitele železnic. Novogotická hrobka na centrálním hřbitově je hodnotné dílo historizujících slohů konce 19. století. „Hrobka nemá vlastníka ani nájemce. Chceme zachovat důstojnost a pietnost této hrobky a připravujeme restaurátorský záměr na její citlivou a odbornou obnovu,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Kabiny by měly být hotové v létě

Rekonstrukce fotbalových kabin, která odstartovala vloni na začátku podzimu´v Doubravčicích, v těchto dnech už notně pokročila, termín dokončení prací je plánovaný zhruba na první měsíc letošních letních prázdnin. Zbrusu nové, moderní kabiny by měly do budoucna přinést rozšíření sportovních či relaxačních možností v obci. Celkové náklady na akci se vyšplhají přibližně na 14 milionů korun, dotace z fondu ministerstva pro místní rozvoj obci pokryje 85 procent nákladů.

Terénní základna na hájovně už je skoro hotová

Výstavba terénní základny ve vrátkovské hájovně se blíží ke konci. Sídlo městských lesů Český Brod ve Vrátkově je nejen zázemím pro hospodářskou činnost městských lesů, ale je i zázemím pro lesní pedagogiku a environmentální vzdělávání. Již nyní slouží jak školákům, tak i zájemcům ze strany veřejnosti. „Právě zájem škol a laické veřejnosti byl jedním z impulzů k přípravě projektové dokumentace a následně k podání žádosti o dotaci,“ říká vedoucí odboru životního prostředí Rostislav Vodička. Dotace pokryje 3,5 milionu, 800 tisíc uhradí z rozpočtu město a hospodářské středisko městské lesy. Po dokončení stavebních prací vznikne celoročně využitelný prostor – kombinace klubovny, učebny a dílny s příslušným sociálním zázemím a kuchyňkou. Také stodola už má novou nyní omítku a strop, následovat bude ještě celá fasáda.