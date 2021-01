V jednom dopise bylo povětšinou více vzkazů. Podle druhu nyní město podněty přerozdělilo vedoucím příslušných odborů, kteří se jimi budou zabývat. Většina podnětů byla anonymních, ale ta, která jsou podepsaná s adresou či emailem, na ty město odpovídat.

Základní škole přibývají děti záchranářů a učitelů

Základní školu, která v Kolíně zajišťuje výuku pro děti záchranářů, využívají také samozřejmě děti učitelů mateřských a základních škol. Škola funguje 6.30 do 17 hodin. „První den nastoupilo 30 dětí, jejich počet se zhoršující se covidovou situací narůstá,“ shrnula místostarostka Iveta Mikšíková.

Nápis od Tří králů si lze nalepit

Kromě online Tříkrálové sbírky lze přispět také do pokladničky, která je umístěna na podatelně úřadu městyse. Pro dárce je připravená sladká odměna, malý kalendářík, a protože tentokrát koledníci nechodí osobně do našich domovů, kdo má zájem o požehnání svého domu, může si vyzvednout nálepku. Sbírka potrvá do neděle 24. ledna. A když už lidé vyrazí k pokladničce, mohou cestou udělat hezkou fotku zasněženého okolí a poslat ji do soutěže, kterou nyní obec vyhlásila.

V obchodě kradl už po třiatřicáté

Narkoman z Rokycanska si v Bille v nákupním centru Futurum v Kolíně přemístil do batohu schoval do batohu plechovkové pivo. Domníval se, že ho kamery nevidí. „Mladík byl dle záznamu v Rejstříku přestupků v tomto počínání již 33x neúspěšný. Nejčastěji kradl v Plzni a okolí, kde zjevně také nebyl vítaným hostem,“ uvedla mluvčí městských strážníků Helena Honkiszová s tím, že ke krádeži se strážníkům doznal, událost byla předána k dořešení na přestupkové oddělení při městském úřadu.