Významným bodem jednání bude také smlouva s obcemi o zajištění povinné školní docházky a zejména uzemní a regulační plán města.

Začala oprava sportovního areálu, potrvá do konce roku

V Přišimasech se rozeběhla kompletní rekonstrukce sportovního areálu v ulici Ke Hřišti. Od tohoto týdne je zcela uzavřené, a to včetně dětského hřiště a celý areál je z bezpečnostních důvodů oplocen. „Naším zájmem je akci zrealizovat v co možná nejkratším termínu a s co nejmenším dopadem na obyvatele dotčené lokality,“ uvedl předseda SK Podlipan Přišimasy Lukáš Daněk. Stavební práce a úpravy budou probíhat zhruba do konce letošního roku. Slavnostní otevření zrekonstruovaného areálu se pak plánuje v prvním čtvrtletí příštího roku.

Peníze nasměrují do školy, chodníků a čističky

Zastupitelé Býchor na svém posledním zasedání probírali například přehled plánovaných investic a porovnávali ho s aktuální finanční situací obce, jež plně odpovídá době po pandemii koronaviru. Nicméně z dostupných finančních prostředků je nutné zaplatit například výstavbu bezbariérového vstupu a toalet v budově základní školy, což se bude dít zanedlouho během prázdninových měsíců. Dalším důležitým nasměrováním investic obce bude rekonstrukce a vybudování chodníků, které by ale mělo být z podstatné části hrazeno z dotačních peněz. Následně pak je pro obec velmi důležitá plánovaná intenzifikace stávající čistírny odpadních vod, protože obce se stále rozrůstá a do budoucna by současná kapacita čističky už rozhodně nestačila.

Chystá se pěší pouť do Číhoště

O víkendu od 3. do 5. července bude Svatoprokopská pouť. Kvůli uzavřenému kostelu v Sázavě bude těžiště oslav tentokrát v Chotouni. Pěší pouť do Číhoště plánuje českobrodská farnost na neděli 5. července. Cesta se trochu komplikuje tím, že se zatím nepodařilo zajistit nocleh. Může se tedy stát, že se bude nakonec nocovat pod širým nebem, další možností je vzít velký stan, který má farnost k dispozici. Počítá se s doprovodným vozidlem, které poveze potřebné věci.