SOUHRN ZPRÁV Z REGIONU: U čaje se řešil ořez stromů nebo instalace zrcadel

Na radnici v Pečkách se uskutečnilo další setkání s občany zvané Čaj s vedením města. Řešila se například instalace dopravních zrcadel, ořez zeleně zasahující do komunikace nebo vyznačení okrajů cyklostezky pro lepší orientaci. To by se mělo udělat co nejrychleji.

Starostka Peček Alena Švejnohová (vpravo) a místostarostka Peček Iveta Minaříková. | Foto: archiv města

U dlouhodobějších a nákladnějších úkolů se budou záležitosti projednávat na radě města. „Potěšilo nás, že na řadě z nich již pracujeme a naše představy o vylepšení našeho města se s náměty občanů prolínají. Zabývat se budeme i podněty emailovými,“ shodly se starostka Alena Švejnohová a místostarostka Iveta Minaříková. Další Čaj se bude konat v pondělí 23. listopadu od 16 do 18 hodin, tentokrát ve Velkých Chvalovicích, místo bude ještě upřesněno. Požehnají nově instalovaný kříž Kříž na zřícenině kaple Povýšení Svatého Kříže v Bříství se dočká požehnání. Kaple i vrchol kopečku jsou v soukromém vlastnictví, ale českobrodská farnost spolu s majitelem a hasiči ze Starého Vestce spojili síly, místo vyčistili a do kaple instalovali kříž. Při příležitosti zářijového svátku Povýšení Svatého kříže farnost chystá na pátek 11. září večer u kaple posezení, následně bude možné přespat pod širákem. Pokračovat se bude v sobotu dopoledne a vyvrcholením bude slavení mše svaté v sobotu 12. září v 11 hodin. Hlavním celebrantem bude Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský, který také požehná nově instalovaný kříž. SOUHRN ZPRÁV Z REGIONU: O vyšetření kvůli cestám do Řecka nebyl zájem Přečíst článek › Projednají studii nové budovy školy Seznámení s návrhy studií na novou základní školu a schválení vítězného návrhu k dalšímu zpracování je jedním z bodů, jimiž se budou zabývat zastupitelé obce Doubravčice na svém dalším zasedání ve čtvrtek 27. srpna od 18 hodin. Hovořit se bude také například o otevírání obálek a hodnocením dodavatele na výsadbu dřevin a vegetační úpravy v katastru obce, o koupi a prodeji pozemků nebo o návrhu obyvatel a zjištění možnosti odstoupení od smlouvy o provedení stavby s provozovatelem sítě mobilního operátora. Výstavba mýtné brány na krátko uzavře silnici Krátkodobá uzavírka se plánuje na páteční večer na silnici I/38 z Kolína směrem na Čáslav a Kutnou Horu zhruba u odbočky na obec Libenice. Důvodem je výstavba mýtné brány. Ve večerních hodinách bude probíhat montáž portálu, což přinese nutnost kompletně uzavřít zhruba stometrový úsek za asistence policie přibližně na čtvrt hodiny. Objízdná trasa nebude stanovená. V sobotu a v neděli se budou montovat svodidla, takže provoz bude řízen kyvadlově pomocí semaforů. V pondělí a v úterý by se již bez většího omezení provozu měla instalovat vlastní technologie mýtné brány. Mýtná brána u Libenic má být hotova v úterý Přečíst článek ›

