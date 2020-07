Toto nebezpečí by sice každý člověk měl znát, ale existují i nezodpovědní rodiče a páníčkové, proto se strážníci snaží předejít tragédii.

Integrace veřejné dopravy se opozdí

Epidemie koronaviru zasáhla do všech oblastí našich životů, ale také i do rozpracovaných projektů. Týká se to také integrace veřejné dopravy ve Středočeském kraji. V současné době zbývá do integrace zapojit ještě některé oblasti Středočeského kraje – západní Rakovnicko, Dobrovicko, Voticko, Královéměstecko, Beorunsko, Hořovicko, Kutnohorsko, Posázaví, Rožmitálsko, část Kolínska Mladoboleslavska a Vlašimska. Integrace by měla být dokončena podle mluvčí kraje Heleny Frintové v příštím roce. Například původně se Berounsko mělo začlenit v červnu. Teď je nejbližší termín v září, ale ani ten není stoprocentně jistý.