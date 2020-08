Kvůli výstavbě přechodu pro chodce v ulici Jana Kouly v Českém Brodě bude muset být v pondělí 8. září silnice uzavřená. Dopravní omezení se dotkne také hromadné dopravy. Objízdná trasa bude měřit cca čtyři kilometry. Další uzavírka je plánovaná kvůli opravě povrchu na silnicích č. III/1133, III/1139 od křižovatky se státní silnicí I/12 Praha – Kolín až na začátek obce Vrátkov. Pracovat se bude od 17. do 25. září. Ve dnech 17. a 18. září proběhne frézování povrchu a od 21. do 25. září pokládka živice. Objízdné trasy povedou přes obce Tismice a Doubravčice.

Univerzita třetího věku nabídne dva kurzy

Na podzim v Kolíně odstartuje další semestr Univerzity třetího věku. Bude se jednat o kurzy Rituály evropských královských rodů a Leonardo da Vinci: Renesanční uomo universale. Kurzy budou probíhat od října do Vánoc. Za každý se vybírá poplatek 390 korun a jsou organizované tak, že je posluchači v případě zájmu mohou navštěvovat oba zároveň. Výuka probíhá formou promítaných přednášek a potom společných testů vždy jednou za dva týdny v Městské knihovně v Kolíně. Každý program trvá maximálně dvě hodiny. Kapacita obou kurzů je omezená, zájemci se proto mohou hlásit už teď na e-mailové adrese koleszar@knihovnakolin.cz.

Mobilní dluhové poradenství začalo fungovat v Pečkách

Nová služba s názvem Člověk v tísni začala fungovat v Pečkách. Nabízí místním lidem novou službu, takzvané mobilní dluhové poradenství. Určená je pro lidi, kteří se ocitli ve finanční tísni, mají nebo jim hrozí exekuce, zkrátka jsou předlužení, dostali se do dluhové pasti, dluhové spirály, zkrátka už nezvládají sami řešit svoje dluhy, uvědomují si to a přijdou ideálně dříve, než se dostaví první vážný problém. Odbornou pomoc jim bude pravidelně poskytovat poradkyně Maria Molchan (kontaktní telefon 775 436 384 nebo e-mail maria.molchan@clovekvtisni.cz) každé pondělí od 9.30 do 17.30 hodin v prostorách zdravotního střediska v ulici V. B. Třebízského 292. Služba je pro obyvatele bezplatná.

Oprava změní vzhled centra obce

První zářijový den začne ve Starém Kolíně rekonstrukce Kolínské ulice. Rozpočet na celou akci je 22,7 milionu bez daně, obec přispívá ze svého rozpočtu 13,5 milionu korun. Obec bude rekonstruovat chodníky po obou stranách a veřejné osvětlení, zhruba pět milionů pokryje již získaná dotace. Rekonstrukce změní vzhled náměstí, plochy před obecním úřadem a poštou, vzniknou nová parkovací místa a nová komunikace s výjezdem o 30 metrů jinde. Na náměstí vznikne autobusová zastávka s ostrůvkem a přechod pro chodce. Blíže ke škole bude nový osvětlený přechod pro chodce a před bytovkou u školy autobusová zastávka. Nový přechod včetně osvětlení bude také u bytovek a sběrného místa v ulici Boženy Němcové, tedy ve spodní části nadjezdu na Baštu.

Na parkovací dům chce město žádat o dotaci

Parkovací dům, který by měl vyrůst na pozemcích pod Novým mostem, které město Kolín nedávno koupilo od Českých drah, by radnice ráda příští rok nechala vyprojektovat a poté se budou hledat peníze na jeho výstavbu. „Osobně určitě chci, abychom počkali na nové programovací období, z IROPu mají být dotace na P+R parkoviště, parkovací domy apod.,“ předeslal starosta Michael Kašpar. „Programovací období začíná už příští rok, ale podle informací, které mám, by první výzvy měly být až v roce 2022. Každopádně na to chceme být připravení a hned, jak to půjde, žádost o dotaci podat,“ uvedl starosta. Dotace by měla být obdobná, jakou Kolín využil na rekonstrukci autobusové nádraží. Nejvyšší částka, jakou bylo možné získat, byla padesát milionů, Kolín jich nakonec dostal pětačtyřicet.

Živnostenský úřad v Kolíně je uzavřený

Do 8. září je z provozních důvodů uzavřen Živnostenský úřad v Kolíně. Záležitosti lze vyřídit elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem, případně se obrátit na kterýkoli jiný živnostenský úřad například Kutná Hora, Čáslav, Nymburk nebo Český Brod. Pro rady a informace v oblasti živnostenského podnikání lze volat na čísla 321 748 223 nebo 321 748 224, kde poskytnou kontakty na jednotlivé referenty úřadu.