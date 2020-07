Je možnost zapůjčit si i knihy z řady Kouzelné čtení od Albi, k vypůjčení je také Kouzelná tužka. Knihovna je otevřená každou středu od 16.30 do 18 hodin.

Vážní zařízení čeká rekonstrukce

Od 21. července do 3. srpna se bude v Ovčárecké ulici v Kolíně rekonstruovat vážní zařízení. „Bude to částečná uzavírka cca 300 metrů, dopravu bude řídit semafor. Bude se opravovat povrch, aby technologie byla dále schopná vážit jednotlivé nápravy,“ popsal místostarosta Michal Najbrt. V Třídvorské ulici dojde zase k částečné opravě povrchu komunikace, a to v termínu 7. až 20. července. Bude se pracovat po částech a jedná se o úsek od křižovatky s ulicí k Vinici po čerpací stanici.

Chtějí obnovit zaniklá Boží muka

Spolek Ratenická včela usiluje o obnovení Božích muk. Pamětníci totiž vědí, že kdysi stávala za hřbitovem v místech zvaných Na Mokrých. Členové Ratenické včely spolu s Mysliveckým sdružením Ratenice – Vrbová Lhota by chtěli Boží muka obnovit v novém duchu, doplnit lavičkou a upravit okolní výsadbu stromů, aby vzniklo nové přírodní místo pro meditaci i modlitbu. Kdo by chtěl na obnově Božích muk spolupracovat, je mezi členy spolků vítán, stačí se ozvat.

Hasiči mají novou stříkačku Ziegler

Sbor dobrovolných hasičů ve Starém Kolíně má ve svém vybavení od nynějška novou stříkačku Ziegler. Dočkala se jak se patří i slavnostního křtu pokřtěná v rámci nedávného Dne s hasiči. Stříkačka bude sloužit jednotce SDH během zásahů a také pro podporu požárního sportu. Obec přispěla na pořízení stříkačky mimořádnou dotací 200 tisíc korun. Hasiči po nucené pauza rozjeli tréninky, a to včetně dětí. Jako první začali mladší žáci, následovali starší žáci a dorost a nakonec i přípravka.

Ze staré hospody chtějí udělat úřad i sál

Na multifunkční dům chce obec Ohaře přeměnit bývalou hospodu v čp. 15. Už vloni žádala o dotaci z programu regenerace brownfieldu pro nepodnikatelské využití, ale nakonec neúspěšně. Letos to zkouší ze stejného dotačního titulu znovu. V multifunkčním domě by měl být umístěn obecní úřad, sál, výčep, klubovna, sociální zařízení a chybět by nemělo ani venkovní posezení. Celkové náklady jsou podle technické zprávy odhadnuté na 13 milionů korun.