Zpoplatněné je parkoviště u vlakového nádraží P+R a parkoviště P+R v Klučovské ulici. Současně už také funguje rezidentní zóna v lokalitě Škvárovna.

V nemocnice startují kurzy předporodní přípravy

Oblastní nemocnice Kolín obnovuje kurzy předporodní přípravy. Ty připravují těhotné ženy na průběh těhotenství, porodu, šestinedělí, kojení a péči o novorozence. Jednotlivými lekcemi provází porodní asistentky a dětské lékařky. Kurz je koncipován do pěti na sebe navazujících hodinových lekcí. Start první pětice lekcí je 28. května, potrvá do 25. června. Další série lekcí pak začnou 3. září, 8. října a 12. listopadu. Vzhledem ke kapacitě omezené maximálně na 15 osob je třeba se na kurz předem přihlásit. Do přihlášky je vhodné uvést také aktuální týden těhotenství. O zařazení do kurzu bude nemocnice následně zájemkyně informovat telefonicky.

Obec vysází celkem deset nových stromořadí

Obec Doubravčice uspěla s žádostmi o dotace na několik akcí. Celkem se jedná o dotace ve výši více než 1,8 milionu korun. Budou se vysazovat tři nové aleje v přírodě a plných sedm v zastavěné části obce, další peníze poputují na modernizaci knihovny. Výsadba zeleně by měla odstartovat na podzim, knihovna využije dotaci hned, a to na pořízení knihovnického software a na nákup vybavení pro příjemnější pobyt v knihovně. Dotací, která obci nebyla schválena, je žádost o příspěvek na výstavbu chodníků v ulicích Mukařovská a Úvalská. Obec zkusí uspět u IROPu, kam se žádosti mohou podat ještě do konce června.

Parkoviště má zasakovací dlažbu

Nové parkoviště P+R u nádraží v Pečkách už plně funguje, doplní ho jen ještě výsadba více než dvaceti platanů javorolistých. Ta by se měla uskutečnit po odeznění letošního suchého období. Celé parkoviště je bezbariérové, propojené chodníkem k nástupišti, a nebude zpoplatněné. Má nové osvětlení a bezpečnostní kamery propojené s centrálním kamerovým systémem. V místě parkování je položena vegetační zasakovací dlažba, která brání velkému úniku dešťové vody.

Michal Štěpán končí na pozici ředitele IDSK

Středočeští radní projednali personální změnu na pozici ředitele příspěvkové organizace Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK). Dosavadní ředitel Michal Štěpán totiž podal k 31. březnu výpověď z pracovního poměru a pracovní poměr mu skončí na konci měsíce května. „Řízením IDSK bude s účinností od 1. června pověřen dosavadní statutární zástupce ředitele Tomáš Duroň,“ informoval o rozhodnutí rady kraje radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO 2011). Na obsazení místa nového ředitele bude podle rozhodnutí středočeských radních vypsáno výběrové řízení do konce května.