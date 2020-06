Koronavirová krize dala stopku také akcím, které chystalo město pro seniory, například oblíbeným společným výletům. „Senioři jsou nejohroženější skupina, jarní akce jsme zrušili,“ předeslal místostarosta Michal Najbrt s tím, že akce se přesunou na podzim. „Mohly by mohly být tři nebo čtyři výlety, nebude mezi nimi chybět oblíbené Polsko,“ nastínil. Kluby seniorů by se měly otevřít v půlce června, ačkoli přes léto nebývají příliš navštěvované. „Od září pojedou už ve standardním fungování,“ dodal Michal Najbrt.

Rekonstrukce Třídy Jana Švermy pokročila

Další etapa rekonstrukce Třídy Jana Švermy v Pečkách je u konce. Práce se aktuálně posunuly do dalšího úseku, a to do levé části komunikace ve směru na Poděbrady. Rekonstrukce si samozřejmě opět vyžádá částečnou uzavírku, ta nyní končí za Lobňanskou ulicí. Průjezd místy, kde probíhají stavební práce, řídí semafory. Pravá polovina komunikace by se podle stávajícího harmonogramu prací měla začít rekonstruovat ve čtvrtek 23. července. Celá akce by měla být hotová do neděle 20. září.

V Doubravčicích otevřeli multifunkční hřiště

V obci Doubravčice slavnostně otevřeli dětské multifunkční hřiště. Návštěvníci na něm naleznou prvky pro menší děti, například prolézačku, pískoviště, kolotoč, houpadla a pérovadla, klouzačku, lanovku, ale také multifunkční sportoviště pro zápasy basketbalu, volejbalu, nohejbalu či florbalu, dále fitness prvky na protažení celého těla, a to i pro dospělé, nechybí ani například boulodráha pro kola. Otevírací doba hřiště je každý den samozřejmě včetně víkendů od 8 do 20 hodin.

Z dotace dovybaví knihovnu nejen ozvučovací technikou

Obec Polepy získala od kraje dotaci 70 tisíc korun pro svou knihovnu. K dotaci přidá 45 tisíc a knihovna bude moci pořídit dataprojektor, mobilní ozvučovací soupravu, ale třeba také přebalovací pult nebo hrací koberec pro děti.

Oprava další sídlištní ulice v těchto dnech finišuje

Rekonstrukce Klenovecké ulice v Kolíně finišuje. Pokročilo se k pokládce finálního povrchu. Práce skončí tento týden. „Bude to samozřejmě velká úleva pro sídliště,“ podotkl starosta města Michael Kašpar.