Z původního postaršího hřiště se za devět milionů korun stane rekonstruovaný sportovní prostor, kde nebude chybět ani venkovní fitness, zázemí pro děti, počítá se samozřejmě i s finálovými úpravami zeleně.

Jevanohraní pomůže dětskému domovu

Zastupitelé Jevan schválili konání letošního Jevanohraní, a to na sobotu 25. července. Obec poskytne rovněž sponzorský dar deset tisíc korun, dále zajistí mobilní toalety, pojištění, připojení elektřiny, možnost vylepení plakátů na veřejné osvětlení a zastávky, uzavření parkoviště ve večerních hodinách apod. Výtěžek celodenní charitativní akce, která se koná na parkovišti a podél Jevanského rybníka, bude tentokrát věnován ve prospěch Dětského domova v Býchorech.

Knížka pojednává o 36 obcích

Zajímavá publikace, která pojednává o 36 obcích, vyšla v těchto dnech a možné je ji získat například na Obecním úřadě v Žehuni. Však i o Žehuni se v knížce Jana Řehounka s názvem Toulky krajem Dolní Cidliny také píše. Dočíst se v ní lze třeba o zaniklé tvrzi a čertu v žehuňském mlýně, jedna z kapitol nese název Krvavá řež na akropoli aneb s trakařem do kostela Libice nad Cidlinou, s Žiželátky se čtenáři podívají do Žiželic, nechybí povídání o Choťovicích či Dobšicích.

Oprava propustku uzavře silnici

Další uzavírka v blízkém okolí Kolína bude čekat na řidiče od úterý 16. června. Bude se jednat o Starokolínskou ulici v Kolíně, tedy o silnici z Kolína do Starého Kolína kolem Sandberku. Důvodem je oprava havarijního stavu propustku pod silnicí III/3275 u Sandberku, tedy zhruba u dřevěných srubů u písníku. Údržba a oprava podle zadání krajské správy a údržby silnic by měla trvat přibližně měsíc – do pátku 17. července. Objízdná trasa povede obousměrně po silnici I/38.

Opraví střechu na kabinách

Tělovýchovná jednota Sokol Býchory by se měl konečně dočkat opravy střechy na objektu kabin společně s výměnou oken. Sportovcům se na akce podařilo získat dotaci ve výši 280 tisíc korun. Celkové náklady jsou ale předběžně odhadnuty na 350 tisíc korun. O rozdíl 70 tisíc korun tedy požádali sokolové obec, která poskytnutí příspěvku projednala na posledním zasedání zastupitelstva. Stavební úpravy kabin je letitá potřeba sportovců. Opakovaně několik let po sobě se pokoušeli získat dotaci, několikrát neúspěšně, až letos se jim to podařilo.

Setkání s rodiči budoucích prvňáků

Setkání s rodiči budoucích prvňáčků Základní školy Miloše Šolleho v Kouřimi se uskuteční ve čtvrtek 18. června od 15 hodin v budově prvního stupně. Rodiče poznají učitelky, dostanou informace o organizaci budoucího školního roku, odpovědi na své otázky, vybírat se bude 500 korun na pracovní sešity. Základní umělecká škola vyhlásila talentové přijímací zkoušky pro další školní rok na hudební obor v úterý a ve středu 23. a 24. června vždy od 13 do 17 hodin.

Uctili památku Františka Kmocha

Nebýt koronaviru, byl by Kolín o uplynulém víkendu celý ve slavnostním, vlály by vlajky, pochodovaly mažoretky a z mnoha koutů zněla hudba. Letošní Kmochův se nekoná, město, organizátoři ani příznivci Františka Kmocha ale nezapomněli. Památku slavného kapelníka uctili v pátek u jeho hrobu na kolínském hřbitově. Vysílají se také záznamy z loňského a předloňského ročníku, na čtvrtek 25. června se na Karlově náměstí chystá koncert Pocta Františku Kmochovi, vystoupí i mažoretky.

Dokončí práce na skautovně

Městská rada v Kolíně schválila oslovení firem na dokončení rekonstrukce budovy ve Fügnerově ulici, kde sídlí několik skautských organizací. Zbývá dodělat hlavně podkroví a plášť objektu.

Rozjíždí se rekonstrukce a přístavba tělocvičny

Městys Plaňany rozjíždí rekonstrukci a přístavbu tělocvičny. Ta proto bude od středy 1. července až do odvolání zcela uzavřená.