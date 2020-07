Přijede i tým silniční bezpečnosti. Nebudou chybět soutěže pro děti. Akce se koná u cyklostezky na travnaté ploše poblíž hřbitova.

Podpoří výrazné talenty z obce

Vedení obce Doubravčice se rozhodlo finančně i jiným způsobem podpořit výrazné talenty. Zkrátka lidi, kteří uspěli na celostátní či mezinárodní úrovni, například v oblasti sportu či kultury. Písemné žádosti o podporu bude obecní úřad přijímat každým rokem vždy do konce listopadu tak, aby případná podpora mohla být zahrnuta do rozpočtu obce pro nadcházející rok. Forma žádosti není pevně stanovena. Podmínkou je jen trvalý pobyt v obci a doložení úspěchů.

Práce na stavbě kanalizace opět změní trasy autobusů

Počínaje úterým 7. července se opět mění uzavírka kvůli výstavbě kanalizace v obci Radovesnice I. Práce na této etapě by měly trvat přibližně měsíc. Autobusové linky 421 a 424 pojedou ze zastávky Lošany přes Zibohlavy do Kolína. Zrušená bude zastávka „Kolín, Výfuk“ v obou směrech, bude tam ale normálně zajíždět kolínská městská hromadná doprava. Totéž platí pro zastávku „Kolín, Štítary“. Přemisťuje se zastávka „Kolín, Gymnázium“ do zastávky „Kolín, nemocnice“ a zastávka „Radovesnice I“ na na místní komunikaci Za Školou u domu čp. 69.

Stavba přechodu s ostrůvkem v ulici Jana Kouly začíná

V Českém Brodě se v těchto dnech rozjela výstavba bezpečného přechodu pro chodce přes ulici Jana Kouly. Samotná ulice je frekventovaná, a to jak co do automobilové dopravy, tak do pohybu chodců. Přes ulici přechází například řada lidí, kteří míří k nádraží. Součástí nového přechodu bude i středový ostrůvek a nové nasvětlení. Navrhnout správné umístění přechodu nebylo úplně jednoduché mimo jiné s ohledem na to, že musí být postaven tak, aby nebyl v kolizi s plánovanou okružní křižovatkou. Ještě před stavbou samotného přechodu město uloží pod povrch optochráničky IT kabeláže a novou kabelovou komoru. Necelou polovinu z celkových nákladů 2,1 milionu korun pokryje dotace. Hotovo by mělo být v říjnu.

Z okna házel po kolemjdoucích bonbony

Na linku kolínské městské policie se obrátil volající s tím, že je zrovna s dětmi na dětském hřišti u Šachovnice a nějaké dítě hází z horního patra panelového domu dolů jakési předměty. „Hlídka na místě zjistila, že v jednom z bytů byl u prarodičů vnuk, který se zřejmě nudil, a tak házel z balkonu po lidech bonbony,“ popsala mluvčí strážníků Helena Honkiszová. Babičce, která měla vnuka na starosti, bylo vysvětleno, že bonbón, který člověku jen tak zdarma spadne do klína, může sice někdo uvítat, ale také z takového výšky může i malým bonbónem dojít k případnému zranění osob, které se nacházejí v prostoru hřiště. Také mladému pánovi to bylo důrazně vysvětleno.