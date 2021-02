Kácením dřevin podél komunikace nyní v době vegetačního klidu de facto začaly práce na připravované rekonstrukci průtahu Stříbrnou Skalicí. Vlastní stavební práce by měly být zahájeny 6. dubna. Dojde k rekonstrukci povrchu, rozšíření silnice v několika úsecích, vyrovná se niveleta, plánované je také zesílení konstrukce vozovky a v neposlední řadě oprava mostních objektů, rekonstrukce odvodnění silnice, přibudou bezpečnostní prvky.

Kácení stromů. Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Chtějí zachovat obchod, hledají nového nájemce

V Poříčanech hledají nového nájemce na provoz místního obchodu. Rádi by, aby otevřel od března. Jedná se o stávající zavedený obchod s potravinami a smíšeným zbožím v Hořanské ulici, k pronájmu je i s příslušenstvím v prvním patře, celkem je to 100 metrů čtverečních. Obec chce obchod zachovat minimálně ve stávajícím rozsahu prodeje zboží a otevírací doby a také s možností bezhotovostní platby. Preferuje, aby v obchodě byla pobočka zásilkovny, cashback, prodej čerstvého masa (například ve vybrané dny), prodej kávy s sebou a podobně. Rozhodujícím kritériem při výběru nového nájemce bude nejlepší podnikatelský záměr. Zájemci o pronájem mohou doručit své nabídky do středy 24. února do 15 hodin na podatelnu Obecního úřadu Poříčany.