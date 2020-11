Nové odběrové místo pro testování na covid 19 v Českém Brodě je počínaje pondělím v plném provozu. Nachází se u silnice vedle budovy rozestavěné polikliniky v Žižkově ulici. Otevřeno je každý všední den od 8 do 11 hodin. Zatím je možné testovat jen potenciální pacienty se žádankou od obvodního lékaře nebo krajské hygienické stanice. Není třeba předem telefonovat, společnost Česká laboratorní provádí testy bez rezervace. Vyšetření samoplátců ještě možné není, ale počítá se s ním.

Led na zimním stadionu v Kolíně se chladí na nejvyšší možnou teplotu

Sportoviště včetně zimního stadionu nejedou, hokejisté netrénují. Tak co počít s ledem? Podle starosty Michaela Kašpara se nyní led chladí na nejvyšší možnou teplotu, tedy kolem plus čtyř stupňů. Vychází to levněji, než ho nechat rozmrznout a poté znovu tvořit, lajnovat atd. To by obnášelo několik set tisíc. Takováto udržovací varianta ledu vychází zhruba na tři a půl tisíce korun denně. „Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet, nevylučujeme možnost, že se nakonec bude muset led nechat rozpustit,“ uvedl starosta. A co dělají trenéři, když netrénují? „Řešili jsme to s hokejisty, trenéři se pustili do udržovacích práce podobně jako na jaře. Správa městských sportovišť už nakoupila barvy a trenéři malují kabiny, chodby, natírají zábradlí apod.,“ popsal starosta.