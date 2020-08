Nadále platí zpřísněné podmínky, a to maximálně dva lidé za jedním pacientem denně, používání roušek, návštěva samozřejmě nesmí mít zvýšenou teplotu nebo jiné příznaky respiračního onemocnění.

Na Počin roku už se schází první nominace

Také v letošním roce vyhlašuje město Pečky cenu Pečin roku. Nominace je oceněním toho, co se v našem městě povedlo, nebo co lidem udělalo radost. Návrhy na ocenění lze posílat do pátku 18. září na e-mailovou adresu: bkozakova@tiscali.cz. Několik nominací už dorazilo, a to oprava sokolovny a rekonstrukce Tř. Jana Švermy. Od poloviny září pak proběhne hlasování veřejnosti, z něhož vzejde vítězná proměna nebo akce.

Město zavádí příspěvek na rozvoj infrastruktury

V rámci regulace výstavby zavádí město Úvaly příspěvek na rozvoj infrastruktury, a to pro investory nové bytové i nebytové výstavby. Je to poplatek 450 tisíc korun za každou nově vzniklou bytovou jednotku. Stávající obyvatelé, pokud si budou chtít postavit novou bytovou jednotku zpravidla pro děti nebo jiné rodinné příslušníky, budou mít z tohoto poplatku slevu 80 procent.

O údržbě a úklidu bude městys informovat dopředu

Den předem hodlá od nynějška vedení městyse Plaňany informovat své obyvatele, v jaké části budou probíhat práce na údržbě a úklidu veřejných prostranství. Daná část bude označena cedulemi a současně lidé najdou na facebooku konkrétní úsek označený v mapě. Důvodem je mimo jiné fakt, že úklid nezřídka komplikují zaparkovaná auta. A také chce městys tímto krokem snížit možnost poškození majetku obyvatel. Může se totiž stát, že třeba odlétne kamínek od sekačky a rozbije okénko zaparkovaného auta apod.

Zájemci mohou získat vyhrazené parkovací místo

Kdo z obyvatel Kostelce nad Černými lesy by měl zájem, může získat vyhrazené parkovací místo pro osobní vozidlo v areálu bývalého sanatoria. Parkování je určeno pro občany, kteří v této lokalitě bydlí, tedy zejména v ulici Dr. Trippé. Místo bude vyhrazeno na registrační značku vozu. Poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní auto je dva tisíce korun na rok.

O Mobilní rozhlas byl malý zájem

Vzhledem k malému počtu registrovaných uživatelů se obec Poříčany rozhodla ukončit zasílání informací prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas. Nadále samozřejmě budou moci obyvatelé informace z obce získávat prostřednictvím webových stránek v rámci aplikace V obraze, kterou si lze stáhnout do chytrého telefonu, nebo prostřednictvím emailu. Provozovatel webových stránek připravuje i systém rozesílání SMS, předpoklad spuštění je na přelomu roku.

Opravy ulic pokračují, už se pokládají obrubníky

Rekonstrukční práce v ulicích Kolína pokračují. Pracuje se na opravě kanalizace v ulicích Na Svobodném a Hlubočská, už se pokládají nové silniční obrubníky a technika pracuje na ukládání jednotlivých vrstev komunikace. V ulici U Hřiště stále probíhá rekonstrukce plynovodu. V Sadové ulici už se také po opravě kanalizace pokládají obrubníky a v části ulice i nová betonová dlažba. Pokračuje rekonstrukce veřejného osvětlení. Podle plánu probíhají práce v ulici Míru, byl odfrézován povrch silnice a rozebrán povrch chodníků na straně u rodinných domů, udělala se sanace podložních vrstev. Nyní probíhají přípravné práce na rekonstrukci osvětlení a pokládka obrubníků.