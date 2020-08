Současně došlo v těchto dnech k navýšení ceny za vyšetření Covid metodou PCR a vztahuje se na všechna vyšetření samoplátců. Nově tedy částka za vyšetření včetně vydání potvrzení činní 2006 korun.

Obyvatelé Peček hlasují v participativním rozpočtu

Obyvatelé Peček mají možnost rozhodovat o tom, co se ve městě vybuduje nebo vytvoří. Mohou zvolit některý z návrhů, který bude následně zrealizován díky participativnímu rozpočtu. Hlasovat lze buď pomocí hlasovacích lístků, které jsou k dispozici na sekretariátu radnice a dalších místech ve městě, nebo elektronicky na webových stránkách města. Z celkem devíti návrhů je možné zvolit dva, pro které se hlasující odevzdá svůj hlas, ale je také možné dát některému návrhu záporný hlas. Hlasování bude ukončeno v sobotu 29. srpna úderem 20. hodiny.

V Třídvorské ulici se propadla silnice

Do neděle 23. srpna musí řidiči počítat s dopravním omezením na Zálabí v Kolíně. Opravuje se tam v Třídvorské ulici. Nejde však o dlouho řešenou kauzu rekonstrukce kanalizace. V Třídvorské ulici došlo k propadnutí komunikace přímo uprostřed vozovky. Místo, kde se pracuje, mohou osobní auta objet přilehlými ulicemi Říční, K Vinici a Boženy Němcové. Nákladní vozidla však musí na objízdnou trasu mimo město, objížďka vede přes obce Ovčáry, Býchory, Jelen a Konárovice. Je obousměrná.

Městys začal tvořit plán rozvoje na nejbližší roky

Městys Plaňany začal zpracovávat program svého rozvoje, ve kterém chceme stanovit priority akcí městyse a obcí v jeho správním území a rozvrhnout jednotlivé kroky na nejbližší roky. Součástí příprav je i anonymní průzkum mezi obyvateli, v nichž chce radnice znát názor, jak se lidem v Plaňanech a obcích, které do jejich správy spadají, žije, co se jim líbí, jak jim vyhovují možnosti volnočasového vyžití apod. Názory je možné sdělit prostřednictvím elektronického formuláře do 10. října. V papírové podobě lze dotazník získat na obecním úřadě nebo stáhnout z odkazu. Vyplněný dotazník je pak možné vhodit do sběrného boxu označeného 'Průzkum názorů občanů'. Boxy budou umístěny v chodbě budovy úřadu a v samoobsluze Hruška v Plaňanech.

Město chystá další výjezdní zasedání rady

Město Kolín opět chystá výjezdní zasedání rady spojené s diskuzí s občany v jednotlivých příměstských a vlastně i městských částech. Jak uvedla tajemnice městského úřadu Dagmar Soukupová, pondělní zasedání jsou naplánovaná na 14. září v Zibohlavech, na 19. října ve Štítarech, na 2. listopadu na Zálabí a na 30. listopadu v Sendražicích. „To jsou naše plány, uvidíme, co následně přinesou protikoronavirová opatření, tedy jaká bude nakonec jejich realizace,“ dodala Dagmar Soukupová.

Výstavba vodovodu dosud stála přes osm milionů

Dokončení výstavby hlavního řadu nového vodovodu v Libodřicíc je na spadnutí, postupně se už začnou budovat jednotlivé přípojky. Doposud obec zaplatila za výstavbu vodovodu z dotací ministerstva zemědělství zhruba 8,5 milionu korun, celková výše dotace je 18,6 milionu korun. Obec obdržela také finanční dar od soukromé společnosti ve výši dvou milionů, další peníze přislíbila ještě jedna společnost, a to milion korun. Na zmíněné přípojky dostaly Libodřice dotaci od kraje ve výši dva miliony. Nyní už obyvatelé začínají podepisovat darovací smlouvy jako spoluúčast na jednotlivé přípojky k nemovitostem. Výši tohoto příspěvku stanovilo zastupitelstvo na osm tisíc za odběrné místo. Výběr začne v úterý 1. září.