Prováděny jsou tam odběry na doporučení hygienika, praktického lékaře pro dospělé a praktického lékaře pro děti a dorost. Odběry pro samoplátce zůstávají beze změny.

Strany i nezávislí kandidáti se chystají do voleb

Na veřejnost se postupně dostávají jména osob, které se budou ucházet o přízeň voličů v nadcházejících volbách do Senátu. Mezi kandidáty bude například ředitel Městské knihovny Kolín Pavel Kárník za STAN nebo bývalý dlouholetý starosta Velkého Oseku Jiří Otta jako nezávislý kandidát.

Projednají obnovení činnosti městské policie

Zasedání zastupitelstva Peček se uskuteční ve středu 17. června od 17.30 hodin v jídelně základní školy. Projednávat se bude například obnovení činnosti městské policie, postup prací v městském parku nebo zakladatelská listina společnosti Služby města Pečky.

Předali výtěžek ze vstupného na virtuální prohlídku

Hokejovému týmu SC Kolín se povedlo vybrat částku 16 700 na podporu domova seniorů. Koncem května zprostředkoval pro obyvatele domova virtuální prohlídku zimního stadionu, pohled do zákulisí kolínského hokeje a setkání s nejmenšími hokejisty i hráči A týmu. Kdo z veřejnosti mimo domov měl zájem, mohl si koupit „vstupenku“. Právě výtěžek ze vstupného nyní hokejisté předali ředitelce Domovů pro seniory za přítomnosti místostarosty Michala Najbrta.

Plánují centrum opětovného využití

Radnice v Českém Brodě by se ráda pustila do vybudování takzvaného centra opětovného vyžití (re-use centra), které bude sdružovat sběr, úpravu i prodej předmětů z druhé ruky a sdílenou hobby dílnu. V této souvislosti dělá mezi obyvateli anketu, kterou je možné vyplnit na internetových stránkách města do neděle 21. června. Kdo by se chtěl aktivně podílet na provozu centra nebo máte k tématu nějaký podnět, může kontaktovat koordinátorku projektu Zdravého města Petru Ištvánikovou.