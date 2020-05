Plány na příměstské tábory se s uvolňováním protiepidemických opatření rozjíždí. Proběhnou tak například tábory plánované Prostorem plus, pro děti se chystá akce cesta kolem světa, střílení z luku, olympijské disciplíny, dovednosti opravdového zálesáka, angličtina nebo detektivní praxe.

Z příměstského tábora Prostoru. | Foto: archiv Prostor plus

„Organizátoři letních táborů a hlavní hygienička Jarmila Rážová se minulý týden dohodli na povolení konání letních táborů, včetně těch příměstských. Konečně tedy můžeme všem rodičům závazně potvrdit účast jejich dětí. My jsme nezaháleli, pro tábory je vše připraveno, vedoucí se těší. Stále máme pár míst na všech turnusech a přijímáme přihlášky,“ řekla Michaela Brožová Burdová, ředitelka sekce vzdělávání Prostoru plus. Všechny příměstské tábory proběhnou kolínském sídle Prostoru od 7. července do 28. srpna, a to pro děti od šesti do patnácti let.