Muž se na chodník uložil bez bot, takže byla jasně vidět „perfektně provedená pedikúra“. Nebyl zraněný, proto byl poté, co se probudil a následně obul, z místa noclehu vykázán.

Projednají turistiku i dotace hasičům

Od pondělní 15. hodiny se chystá v Kolíně další zasedání městského zastupitelstva. Projednávat se budou například podmínky prodeje stavebních pozemků pod bytovými domy vlastníkům jednotlivých bytových jednotek, řeč přijde na spolek Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko, budou se rozdělovat dotace pro sbory dobrovolných hasičů v Kolíně, tedy pro SDH Kolín, Sendražice, Štítary a Zibohlavy, dalším bodem jednání bude také rozpočtové opatření na letošní rok.

Na stavbě se rozjíždí archeologický průzkum

Výstavbě parkovacího domu v Cerhenicích musí předcházet archeologický průzkum. Ten se v těchto dnech rozjíždí a provádět ho budou odborníci z Regionálního muzea v Kolíně. Archeologický průzkum ze zákona hradí investor, tedy v tomto případě obec, ale jak uvedl starosta Marek Semerád, městys s pracovníky kolínského muzea již schválil dohodu na částku, která není nikterak závratná. Odborné práce vyjdou na něco přes 18 tisíc korun. A kdo ví, možná přinesou řadu zajímavostí. Území bylo osídleno například začátkem 2. tisíciletí př. n. l. lidmi únětické kultury, koncem 2. tisíciletí př. n. l. se tam pohybovaly první keltské kmeny čile obchodující s římskou říší. Ostatně jednou se již podařilo vyorat 25 mincí z této doby mezi Cerhenicemi a Dobřichovem.

Chodník u zdravotního střediska soutěží o příspěvek

Dezolátní stav chodníku u zdravotního střediska v Úvalech by se měl brzy změnit. A napomoci k tomu mohou i obyvatelé města nebo třeba pacienti z okolí, kteří úvalské středisko navštěvují. To ale samozřejmě neznamená, že by měli vzít do rukou krumpáče a lopaty. Projekt vybudování bezbariérového přístupu ke zdravotnímu středisku v Úvalech postoupil mezi projekty doporučené k realizaci podle participativního rozpočtu Středočeského kraje. Nyní o projektech může hlasovat veřejnost. Projekty, které získají nejvíce hlasů, dostanou od kraje dotaci.

Hřiště je otevřené denně do večera

V obci Doubravčice začalo fungovat nové hřiště. K dispozici je prolézačka, pískoviště, kolotoč, houpadla a pérovadla, klouzačka, lanovka, ale i multifunkční plocha pro zápasy basketu, volejbalu, nohejbalu či florbalu, dále fitness prvky i pro dospělé a v neposlední řadě boulodráha pro kola. Otevírací doba hřiště je denně od 8.30 do 20 hodin. Obec žádá o dodržování pravidel provozního řádu, například děti do šesti let v doprovodu dospělého či nošení ochranných pomůcek na boulodráze.