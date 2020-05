Mateřské školy v Českém Brodě se otevřou od pondělí 18. května. Platit budou samozřejmě zpřísněná hygienická opatření. Jak uvádí například MŠ Sokolská, je třeba, aby dítě přiváděla a odváděla jen jedna dospělá osoba. Omezí se tím počet lidí v šatně. Tam se bude pouštět maximálně po dvou dětech. Samozřejmostí jsou roušky.

Do mateřské školy může přijít samozřejmě pouze dítě zdravé, příchozí vždy ráno projdou povinným zdravotním filtrem – měření teploty apod. Podmínkou nástupu dítěte do mateřské školy je podepsání čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které si lze stáhnout a připravit už doma. Rodiče, kteří budou chtít, aby dítě mělo roušku po celou dobu pobytu ve školce, zajistí dítěti do skříňky tři až čtyři čisté roušky na den. Do školky nebude možné nosit žádné hračky.