„Tedy dlouhá rovinka bude pokryta obousměrně. V lokalitě K Raškovci, kde by měl vyrůst market, je zklidnění dopravy zkrátka nutné,“ řekl místostarosta Michal Najbrt. Měření by mělo začít nejdéle od 1. prosince.

Oprava hasičárny je takřka u konce

Práce na celkové rekonstrukci hasičské zbrojnice v Sendražicích se chýlí k závěru. „Probíhají už dokončovací práce v interiéru,“ uvedl místostarosta Michal Najbrt. Oprava, která vyšla zhruba na tři miliony korun, se týkala vnějšího pláště i vnitřku, kolaudace by podle slov místostarosty měla být první týden v prosinci.

Spor o Třídvorskou ulici zbrzdil koronavir

Spor města Kolín se stavební firmou kvůli nezahájení rekonstrukčních prací v Třídvorské ulici zbrzdil koronavir. „Znalec, který vypracovává posudek, prodělává koronavirus, posudek bude snad do konce listopadu,“ uvedla místostarostka Iveta Mikšíková. Do konce měsíce by podle jejích slov mohla být také dohoda o narovnání mezi městem a společností, která rekonstruovala Pražskou ulici. „Společnost doložila veškeré podklady, dohoda o narovnání se finalizuje,“ popsala místostarostka.

Kolín přispěje na Mašínův statek 200 tisíc

Celkem 200 tisíc korun přispěje město Kolín na pokračování rekonstrukce Mašínova v Lošanech na památník tří odbojů. Odhlasovali to městští zastupitelé. „Až to půjde, počítám během měsíce, máme schůzku s předsedou spolku Mašínův statek – Památník tří odbojů Jiřím Padevětem ohledně dalšího fungování,“ uvedl starosta Michael Kašpar.