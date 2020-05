/FOTOGALERIE/ U kruhového objezdu u velké průmyslové zóny Kolín Ovčáry čeká na řidiče od pondělí 25. května uzavírka. „Buduje se tam cyklostezka, která propojuje stávající síť cyklostezek s obcí Ovčáry,“ popsal místostarosta Michal Najbrt. Před kruhovým objezdem se bude stavět ostrůvek a přechod pro chodce a cyklisty.

Místo u Ovčár, kde bude napojena cyklostezka. | Foto: FB Město Kolín

Objížďka povede přes Veltruby. Bude pouze ve směru do Kolína, směr z Kolína do průmyslové zóny bude průjezdný. Po objížďce bude jezdit i linka MHD č. 6, v Kolíně pak dále pojede Sadovou ulicí do Ovčárecké ulice a dále po své běžné trase. Po dobu uzavírky budou zrušeny zastávky Kolín, Sendražice, rozcestí 0,2 a Kolín, Strojírny. Totéž platí pro autobusy příměstské dopravy. Práce na cyklostezce u kruhového objezdu, a tudíž i uzavírka by měly trvat do 7. června.