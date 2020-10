Nyní bude na připravovaném osobním jednání, zda zkusit druhé kolo výběru, nebo stavbu odsunout na příští rok. V letech 2018 - 2019 proběhla za obnova fasád kostela, během které získal i současnou žlutou omítku, renovace interiéru ostatních částí kostela je plánována po roce 2021.

Na opraveném sportovišti bude i zakopané překvapení

Rekonstrukce původního sportoviště v Seifertově ulici v Kolíně je takřka u konce. Pro návštěvníky bude připraveno nové multifunkční hřiště, na kterém bude možné hrát tenis, nohejbal, volejbal, košíkovou, florbal, malou kopanou apod., malá lezecká stěna, travnaté hřiště pro malou kopanou, běžecký ovál s tartanovým povrchem, workoutové cvičební sestavy, ale i ohniště a dětské hřiště s několika herními sestavami a zakopaným překvapením. Jakmile nové trávníky řádně zakoření, bude sportovní areál zpřístupněn veřejnosti. To by mohlo být cca do týdne, záleží samozřejmě na počasí.

V parku a u rybníka arboristé ošetřují stromy

V městském parku a u Pivovarského rybníka v Českém Brodě probíhá ošetření stromů arboristy. Stejnou péči o stromy rukama odborníků město plánuje ještě v Hálově zahradě, v Nábřežní ulici a v nemocniční zahradě. Pokud bude přát počasí, měly by být práce hotové do konce října.

Obec Doubravčice začne rozesílat zprávy

Obec Doubravčice připravila po obyvatele službu SMS Info. Bude sloužit především k rychlému a přesnému informování občanů v krizových situacích, jakými jsou nejen třeba záplavy, ale i havárie vody, dopravní omezení, výpadky proudu apod. Přicházet budou také informace o některých společenských akcích a důležitých termínech třeba pro splatnost poplatků. V případě zájmu je třeba vyplnit formulář na webu obce. Ostrý provoz je plánován od listopadu, služba je samozřejmě zdarma.

Zkontrolovali dětská hřiště

Na preventivní kontrolu vybraných dětských hřišť a pískovišť v Kolíně se opět vydala městská policie za pomoci detektoru kovů. Tentokrát nezjistila závady ani nenašla nebezpečný materiál.