Město Kolín tímto vzdává hold také zdravotníkům, kteří se o předčasně narozená miminka starají, protože v mnoha případech bojují o jejich život. S projektem nasvícení budov purpurovou barvou přišla před několika lety organizace Nedoklubko.

Kamiony už přes Cerhýnky jezdit nebudou

Městys se snaží řešit neúnosnou dopravu v Cerhýnkách. Těsně před nabytím účinnosti je podle slov starosty Marka Semeráda omezení kamionové dopravy v této obci. „Zhruba od Nového roku již přes Cerhýnky nebudou moci jezdit kamiony nad 10 tun váhy. V plánu máme také rekonstrukci chodníků, nicméně ty dnes slouží spíše jako odstavné plochy. Než se do jejich opravy skutečně pustíme, chceme reálné odstavné plochy vybudovat naproti,“ popsal starosta.

Městské jesle v Kolíně budou zavřené

Městské jesle ve Štítného ulici budou od pátku 13. listopadu do úterý 17. listopadu zavřeny. Provoz bude obnoven ve středu 18. listopadu.

Aplikace po letech doznala upgradu

Aplikace města Kolína doznala dalšího upgradu. Po osmi letech jejího fungování byla převedena do nového designu. Novinkou pro uživatele je vytvoření detailnější kategorizace zpráv, doposud byl výběr jen ze tří, nyní lze filtrovat až z 10 kategorií a stejně tak v nastavení si určit zasílání notifikací okamžitě při přidání nové aktuality. Nové logiky a fungování se dočkal i kalendář akcí. Zcela novými dlaždicemi v aplikaci jsou životní situace, úřední eska a zpravodaj města.

Nápis na nemocnici na chvíli zhasl

Světelný nápis z dáli označující Oblastní nemocnici Kolín v těchto dnech zhasl. To ale neznamená nic, co by se měl dotýkat pacientů. Nemocnice totiž zahájila demontáž světelného nápisu pomocí plošiny, protože už potřeboval údržbu. Nápis se odveze k vyčištění a opravě do dílen a po dokončení se opět přiveze ke zpětné montáži.

Kancelář odpadového hospodářství je uzavřená

Složitá situace se aktuálně dotkla i kanceláře odpadového hospodářství v podnikatelském inkubátoru CEROP v areálu bývalého kolínského zámku. Na následujících čtrnáct dnů je kancelář uzavřena. Místní poplatek je v tomto období možné uhradit v úředních hodinách (pondělí 12 – 17 hodin, středa 8 – 13 hodin) na hlavní pokladně městského úřade ve druhém patře budovy radnice na Karlově náměstí 78. Zde je možná jen platba v hotovosti. Dále je možné poplatek za svoz odpadů uhradit bankovním převodem nebo využít portál občana.

Nově lze sledovat stav žádostí

Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad v Českém Brodě má nový odkaz na sledování stavu podaných a vyřízených žádostí o řidičský průkaz a digitální karty. Odkaz naleznete na webu města. Dopravní agendy a živnostenský úřad jsou přístupné pouze zadním vchodem, přednost mají objednaní. Omezení úředních hodin se nevztahuje na termíny již potvrzené prostřednictvím rezervačního systému.

Vzniká ekologická a polytechnická základna

V městských lesích Českého Brodu, konkrétně nad stodolou českobrodské lesovny ve Vrátkově vzniká nová terénní základna pro ekologickou a polytechnickou výchovu dětí. Místo s kapacitou čtyři desítky osob má sloužit pro zájmové a neformální vzdělávání především dětí a mládeže ze správního obvodu Českého Brodu. Stavební úpravou půdního prostoru vznikne odborná učebna pro environmentální a polytechnické zájmové a neformální vzdělávání samozřejmě včetně potřebného sociálního zázemí. Objekte nebude chybět bezbariérový přístup. Zároveň bude zakoupeno vybavení pro tuto učebnu, ale i materiály potřebné pro výuku. Město plánuje od jarních měsíců první nabídku programů zaměřených na rozvoj v oblastech přírodních věd, technických a řemeslných oborů.