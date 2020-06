Kolín ocenil Svaz historických měst Čech, Moravy a Slezska, společně s ministerstvem kultury.

Spustí pomoc zadluženým lidem

Pečky prostřednictvím místní akční skupiny Podlipansko uspělo s žádosti o dotaci na sociálně odpovědné město. Díky získaným prostředkům tak od příštího roku spustí projekt pomoci pro osoby v tíživé finanční situaci, v exekucích a bojujících s předlužením. Široké veřejnosti nabídne související populárně naučné aktivity. Už během prázdnin otevře Člověk v tísni ve spolupráci s městem Pečky dluhovou poradnu. V případě zájmu lze kontaktovat sociální pracovnici města.

Bývalé ředitelství se bude opravovat

Městští radní v Českém Brodě vyhlásili soutěž na další práce v areálu nemocnice. Tentokrát to bude českobrodské moderní poradenské pracoviště včetně interiérového vybavení. Jedná se o rekonstrukci budovy bývalého ředitelství nemocnice pro potřeby školního poradenství. Celkové náklady na akci jsou odhadnuty na 32 milionů korun, nemalou část by měla pokrýt dotace, a to 27,5 milionu korun. Půjde o další opravený objekt v areálu, který bude sloužit úplně novému účelu.

Projednají sanaci ekologické zátěže

Zasedání zastupitelstva města Kouřimi se uskuteční ve středu 24. června od 18 hodin v sále v přízemí radnice. Hovořit se bude například o sanaci areálu bývalého podniku Strojobal Kouřim – Molitorov, o působení destinace Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko na území Kouřimi, řeč přijde také na školné v mateřské škole. Na programu zasedání mají zastupitelé také přidělení dotací v rámci podpora sportu a kultury nebo projednání závěrečného účtu města za loňský rok.

Na Šemberských stezkách upravili rozježděnou louku

Na Šemberských stezkách u Českého Brodu se opět pracovalo. Skupina nadšenců se pustila do úpravy rozjezděné louky. Teď ji může kdokoli používat k odpočinku, relaxaci a poklábosení. Na průjezd ke stoupáku je možné použít novou pěšinu na kraji louky nebo šotolinovou cestu.

První letošní svoz bioodpadu bude 1. července

První letošní svoz bioodpadu se ve Vrbčanech uskuteční ve středu 1. července. Následující týden, opět ve středu, se bude svážet komunální odpad a takto se to bude střídat až do konce října, případně listopadu v závislosti na počasí.

Pokácí suché stromy pod Pašineckým mlýnem

Pod Pašineckým mlýnem v Polepech nepřežilo dlouhá sucha několik vzrostlých stromů. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecní pozemek, zastupitelstvo schválilo možnost samovýroby palivového dřeva, které bude přednostně určené pro obyvatele Polep. Kdo bude mít o dřevo ze suchých stromů zájem, je třeba mít předchozí dohodu na obecním úřadě.