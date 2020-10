Linka je určená zejména seniorům, osobám zdravotně postiženým, samoživitelům v nouzi a dalším obyvatelům města Kolína například pro nákup základních potravin, hygienických potřeb a drogistického zboží, vyzvednutí a donášku léků, zajištění pomoci a péče o blízkého člověka (seniora, osobu se zdravotním postižením). Služby jsou nabízeny těm, kteří nemají jiný způsob, jak si tyto záležitosti jinak zajistit. Město žádá občany, aby tuto službu nezneužívali a využívali ji skutečně pro nákup toho nejnutnějšího. Nákup je plně hrazen ze strany objednávajícího a doporučuje se, aby nepřesáhl 500 korun. Na linku pomoci se lze obrátit i v případě, který přímo nesouvisí s Covid 19.

Na hlavní tahu se opravuje, u Plaňan řídí provoz semafory

Na hlavním silničním tahu Kolín – Praha v místech u křižovatky se silnicí na Plaňany začalo Ředitelství silnic a dálnic opravovat povrch komunikace. Jedná se o úsek dlouhý zhruba 350 metrů, provoz je řízen kyvadlově semafory. Na frekventované silnici se samozřejmě tvoří kolony, je třeba počítat se zdržení. Pokud se nezhorší počasí, práce by měly být hotové za pár dní.

V pondělí se rozeběhne rekonstrukce plynovodu

Ve třech kolínských ulicích začne v pondělí 19. října rekonstrukce plynovodu. Jedná se o ulice Horského, Okružní a Raisova. Práce budou probíhat ve třech etapách, kdy se bude postupně měnit omezení v jednotlivých ulicích, a to jak zákazy vjezdu, tak například omezení možnosti parkování. Autobusy městské hromadné dopravy budou jezdit z Okružní ulice do Mnichovické, Čelakovského a po Ovčárecké ulici zpět do Okružní ulice. Rekonstrukce by měla být hotová 4. prosince.

Úvalská škola se hlásí na zajištění prezenční výuky pro děti zdravotníků

Město spolu s vedením základní školy aktuálně vyjednává se Středočeským krajem a ministerstvem školství, že by i úvalská základní škola byla zařazena do sítě škol, které mohou poskytovat prezenční výuku pro děti zdravotníků, policistů a dalších vybraných profesí. Ředitel školy bude co nejdříve kontaktovat prostřednictvím bakalářů rodiče, kterých se to může týkat, zda by o tuto službu měli zájem. K přihlášení bude stačit prohlášení nebo potvrzení od zaměstnavatele.

V Ohařích budou sázet listnaté stromy

Sázíme budoucnost je název projektu, v rámci kterého se budou v obci sázet stromy. Obec oslovil spolek Futura academica z Neratovic, který v rámci získané dotace pomáhá obcím vysazovat listnaté stromů v intravilánu. V Ohařích byla vytipována lokalita u rybníku, kde je navržená výsadba deseti vrb bílých. Další lokalitou, kde by měla být výsadba ovocných stromů, je sad u panelové cesty, ale zde musí obec nejprve vykácet stávající stromy a připravit pozemek k výsadbě.

Ulice Míru se pomalu otevírá

Rekonstrukce ulice Míru v Kolíně se blíží do finále. V těchto dnech se dokončují už jen poslední drobné úpravy a nedodělky pondělí 19. října začne ulicí opět normálně jezdit autobusová doprava. Do konce tohoto týdne se ulice zprůjezdní pro osobní auta. Jednalo se o celkovou rekonstrukci, kdy se opravoval povrch silnice, všechny chodníky, veřejné osvětlení, parkovací místa, zeleň, došlo i na umístění městského mobiliáře. Práce v ulici Míru probíhaly po etapách od května.

Obnoví zeleň na hřbitově

Obec Tismice plánuje obnovu zeleně na hřbitově. Na přelomu října a listopadu hodlá vykácet vstupní proschlou alej a čtyři stromy za křížem. Do poloviny listopadu nebo pak na jaře chce následně vysázet jednostrannou alej podél cesty od vstupu směrem ke kříži a za křížem pak v omezeném úseku alej oboustrannou. Objevit by se tam měl jasan zimnář, jaký už několik let let roste v Limuzích u nohejbalového hřiště. Podobnou alej, i když s lehce odlišnou dřevinou, mají na rostoklatském hřbitově. Kdo z obyvatel má nápad, jak výsadbu pojmout jinak, nechť se obrátí na obecní úřad.