Na neděli 20. září se chystá slavnostní otevření revitalizovaného areálu chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně. Město při této příležitosti nechalo udělat dárkové předměty a suvenýry – pohlednice, hrnečky, tužky, turistické známky. Vše je už k dostání na pokladně Regionálního muzea v Kolně v Červinkovském domě nebo v městském informačním centru v ulici Na Hradbách.

Suvenýry u příležitosti slavnostního otevření areálu chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně. | Foto: Městský úřad Kolín

Radní Kolína se setkali s obyvateli Zibohlav

Kolem pěti desítek lidí přišlo v rouškách na výjezdní zasedání kolínské městské rady a setkání s obyvateli do příměstské části Zibohlavy. Mluvilo se hlavně o kanalizaci, lidé se ptali, jak dlouho se bude stavět – něco přes rok, konkrétně 65 týdnů, jaké bude omezení dopravy apod. Hovořilo se také o údržbě zeleně, přidání hlásiče městského rozhlasu do Hasičské ulice, o parkování, čištění ulic atd. Nezapomnělo se ani na plánované víceúčelové hřiště. Na to je připravený projekt, vydané stavební povolení, zbývá ještě udělat vynětí z půdního fondu.