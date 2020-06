Po koronavirové přestávce se opět obnovují setkání pečujících, které v Kolíně pořádá organizace Dementia. Mění se ale den i místo konání. Nově se schází v penzionu Pod věží v Parléřově ulici vždy čtvrté pondělí v měsíci. Během léta se tedy bude jednat o 27. červenec a 24. srpen od 17 hodin. Současně společnost zavedla na svém webu nový druh služby, živý chat s odborníky. Jde o poradenský nástroj, který umožní řešit problémy přímo z domova. Můžete se poradit se sociálními pracovníky, s psychologem, neurologem, rodinným pečujícím, s právníkem, duchovním i s dalšími odborníky. Na poradce se mohou obrátit jak neformální pečující, tak i všichni ostatní, kdo se zajímají o problematiku demence a domácí péče.

Od července opět budou gratulovat

Po době nouzového stavu se komise pro občanské záležitosti v Kolíně opět pouští do blahopřání obyvatelům, kteří aktuálně dovršili věk 75, 80, 85, 90 let a od devadesátky dále každý rok. Stejně tak zajišťuje pro rodiče a nově narozené děti tradiční obřad vítání občánků. Se slavnostními záležitostmi začnou členky komise znovu od počátku července. Samozřejmostí bude poblahopřát také všem jubilantům, kteří oslavili své životní výročí během období krizového stavu.

Kancelář MHD bude dva dny otevírat už od osmi hodin

Informační kancelář Městské hromadné dopravy v Kolíně bude pro veřejnost od 1. července otevřena v úterý a ve čtvrtek již od 8 hodin. Ostatní dny zůstává provozní doba stejná, tedy pondělí, středa a pátek od 10 do 18 hodin, v úterý a ve čtvrtek od zmíněných 8 do 16 hodin a v sobotu od 8 do 11 hodin.

Představí krále zakladatele

Městská knihovna v Kolíně ve spolupráci se spolkem Města Otakarova a městem České Budějovice pod záštitou starosty Kolína Michaela chystá putovní výstavu o životních osudech, vládnutí a odkazu pátého krále českého Přemysla Otakara II. pod názvem Přemysl Otakar II.: Král, rytíř, zakladatel. Konec konců, také zakladatel města Kolína. Slavnostní vernisáž ve středu proběhne 8. července od 17 hodin v kolínské synagoze, kde bude výstavu možné zhlédnout do konce října.

Klidný spánek spoluobčanů rušil, ale nemohl za to

Zhruba čtvrt hodiny po půlnoci se na linku kolínské městské policie obrátil jeden z obyvatel Dělnické ulice, že před restaurací je nějaký opilec a nahlas křičí. „Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila, že muž je nedoslýchavý a objednává si vozidlo taxi. Strážníci muže ubezpečili, že objednané vozidlo zanedlouho přijede, proto již nemusí nikam volat. Během několika minut vozidlo dorazilo. V tomto případě se nejednalo o porušení zákona,“ popsala mluvčí strážníků Helena Honkiszová.

Snaží se snížit vodné a stočné

Na úterý 30. června od 17 hodin je v zasedací místnosti Obecního úřadu v Doubravčicích naplánované další jednání zastupitelstva. Projednávat se budou například podmínky výběrového nebo koncesního řízení na nového provozovatele obecního vodovodu a kanalizace s cílem snížení ceny vodného a stočného nebo návrh týkající se zavedení pravidelného měsíčního zasedání zastupitelstva s menším množstvím projednávaných bodů a začátkem samotného zasedání až od 18 hodin.