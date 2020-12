Po zvážení všech okolností a na základě doporučení ošetřujícího lékaře budou návštěvy do 13. prosince probíhat podle stanovených pravidel, ale pouze ve Slovenské ulici. V domově Nad Zastávkou není zatím možné od 13. prosince návštěvy povolit s ohledem na výskyt onemocnění covid u ošetřujícího personálu.

Na poliklinice se budou měnit protipožární dveře

Město Kolín vybralo dodavatele, který provede protipožární zabezpečení budovy polikliniky v kolínské Smetanově ulici. Hotovo by podle slov místostarosty Michala Najbrta mělo být do konce ledna příštího roku. „Jedná se zejména o výměnu protipožárních dveří, práce provoz omezí minimálně,“ upřesnil místostarosta. Radnice řešila také revizi požárních zařízení v bytových domech. „Jeden z uchazečů nabídl nízkou cenu, byl proto znovu osloven, všechno doložil a do konce roku by se mělo vše dodělat,“ dodal místostarosta.

Český Brod poprvé přichází s participativním rozpočtem

Se zavedením participativního rozpočtu s názvem Broďáci Brodu letos poprvé přichází českobrodská radnice. Pomáhá jí nezisková organizace Agora CE, která stála u zavedení tohoto procesu v řadě měst a obcí. Participativní rozpočet by měl dát obyvatelům příležitost zapojit se do rozvoje města v konkrétních drobných projektech. Půjde o investiční projekty i neinvestiční aktivity financované z rozpočtu města mimo dotační systém, který je řadu let využíván hlavně místními spolky. Zastupitelstvo vyčlenilo na projektů Broďáci Brodu z rozpočtu 300 tisíc korun. Návrhy lze podávat od 9. prosince do 20. ledna. Do konce ledna je pak úředníci posoudí co do možnosti realizace a na začátek února se chystá setkání, kde návrhy obyvatelé prodiskutují mezi sebou.

Kolín převzal cenu za druhé místo v klání Přívětivý úřad

Vedení města Kolína převzalo z rukou ředitele odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy ministerstva vnitra Davida Slámy cenu za druhé místo v soutěži Přívětivý úřad. Jedná se o ministerstvem organizovanou soutěž, která mapuje otevřenost obecních a městských úřadů vůči občanům a jejich potřebám. Letos se konal pátý ročník, kterého se zúčastnilo 142 úřadů obcí s rozšířenou působností a městských částí Prahy. „Město Kolín dlouhodobě zavádí technologie vedoucí k Smart City. Vedle mobilní aplikace úřadu nebo systému chytrého parkování také pracují na elektronizaci a automatizaci interních procesů úřadu nebo na odpovědném energetickém managementu veřejných budov,“ zhodnotilo Kolín ministerstvo vnitra.