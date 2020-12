Na Vinici dosázeli dvě desítky dubů a buků

Spolek Otevřené Úvaly, který se dlouhodobě stará o přírodní památku Povýmolí – Králičina, ale také o další části Úval, se nyní zaměřil na lesní porost na Vinici, na kterém se neblaze podepisuje sucho a kůrovec, takže poslední dobou značně prořídl. Proto spolek za 50 tisíc korun zakoupil dvě desítky stromů, dubů a buků, které by měly lépe obstát než smrky. Na Vinici je specializovaná firma dosázela na volná místa v porostu i podél cesty.

Zastupitelé projednají rozpočet obce na příští rok

Ve středu 9. prosince od 19 hodin se uskuteční veřejné zasedání polepského zastupitelstva, a to v sále Vébrovy restaurace. Na programu jednání mají zastupitelé rozpočet obce na příští rok, schválení střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2024, zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za letošní rok, hovořit budou také o postupu prací financovaných z dotace pro obecní knihovnu.

Ježíškova vnoučata zaslala přání

Tradičně se do akce Ježíškova vnoučata zapojují obyvatelé městského Domova pro seniory U Pražské brány v Kouřimi. Letos jsou to ti, kteří nemají rodiny nebo je mají daleko. Od seniorů se letos sešla přání jako například koncert kapely Suchdolanka na zahradě domova, nákup vánočních kolekcí na stromečky, kafíčko a cukrovinky na Štědrý den pro všechny obyvatele nebo návštěvu sportovce, třeba běžce na dlouhé trat nebo skokana do výšky a pěkné popovídání si o sportu.