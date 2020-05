Chtějí získat příspěvek ve výši 400 tisíc korun. Hlasovat pro projekty je možné ZDE.

Kouřimské děti dostaly ke svému dni poukaz na dárky

Na dárek k Mezinárodnímu dni dětí se mohou těšit dětští obyvatelé Kouřimi, konkrétně všechny až do 16 let. Pro ty radnice nachystala speciální dárek. Děti a mladí lidé do 16 let dostali do svých poštovních schránek od města Kouřim poukaz na 100 korun. Ten mohou ve dnech od středy 27. května do pondělí 1. června tohoto roku vyměnit ve vybraných kouřimských obchodech za dárky pro sebe. A co mohou získat za poukaz? Koupit mohou například čokoládu, zmrzlinu, hračku, buřty a podobně. Město Kouřim tak chce podpořit kouřimské podnikatele.

Strážníci řeší případy narkomanů poblíž nádraží

V poslední době si jako setkávání vybírají problémoví lidé prostor u nádraží a jeho okolí. Uvedla to Helena Honkiszová, mluvčí kolínských strážníků. „Vzhledem k tomu, že přítomnost těchto osob na uvedených místech provází nevhodné vulgární chování, žebrání a poházené injekční stříkačky, jsou v této lokalitě prováděny, z důvodu stížností občanů, každodenní kontroly,“ uvedla. Nedávno tak strážníci vykázali dva lidi. „V dopoledních hodinách to byl muž z okresu Kolín, který se válel na lavičce. Ve večerních hodinách poté závislý muž z Kutné Hory, který si ustlal poblíž cyklověže. Oba byli poté, co je strážníci poučili o nevhodnosti jejich jednání a chování, z místa vykázáni,“ řekla Helena Honkiszová.

Zradily ho kalhoty. Na muže zavolali lidé policisty

V Rorejcově ulici v Kolíně měl nedávno pozdě večer nehodu strážníkům dobře známý muž. Jak uvedla mluvčí městských policistů Helena Honkiszová, lidé na služebnu nahlásili na zemi ležícího muže s holým pozadím. „Na místě strážníci zjistili jim dobře známého bezdomovce, kterého opět 'zradily kalhoty'. Strážníci muže zvedli ze země, ten byl poté, co si upravil oděv, vykázán z místa a přilehlého okolí,“ sdělila k případu Helena Honkiszová.