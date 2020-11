Okna na domě byla už v havarijním stavu. Tentýž objekt se dočká i změny vytápění, na spadnutí je rekonstrukce plynovodu, výměna plynových spotřebičů i ústředního topení. Hotovo by mělo být také do poloviny prosince. Ze sedmi firem, které se hlásily, město vybralo nabídku za 1,1 milionu bez DPH.

Linka pomoci má nadále méně hovorů než na jaře

Linka pomoci, kterou město Kolín opět rozjelo od poloviny října na telefonním čísle 721 952 438, nadále funguje, ale zájem o ní není podle slov starosty Michaela Kašpara zdaleka takový, jako tomu bylo na jaře. Nyní se uskuteční něco přes deset telefonátů týdně, v době jarní vlny koronaviru to bylo i třicet hovorů každý den. „Hlásí se nám dobrovolníci, kteří jsou ochotní s fungováním linky pomoct, zatím jsme jejich nabídky nevyužili, máme je takříkajíc v zásobě,“ doplnil starosta. Linka pomoci funguje od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin.

Nemoc „léčil“ pervitinem

Zmateného, podivně se chovajícího muže si všimli zaměstnanci v prostoru kolínského nádraží. Městští strážníci ho objevili v podchodu. Muž z okresu Česká Lípa jim řekl, že je psychicky nemocný, několik dní si nevzal léky a má možnost svoji nemoc „léčit“ pervitinem. Nastalou situaci by však chtěl řešit umístěním v nějaké léčebně. Jeho matka to telefonicky potvrdila. Muže nakonec odvezla sanita.

Narkomanka kradla pánské boty

Zaměstnanci Tesca nachytali v prodejně ženu, která ukradla tři páry pánských bot v hodnotě přes čtyři tisíce korun. Vzala si je do kabinky, kde odlomila bezpečnostní kódy, schovala je a prošla za pokladní zónu.Dotyčná se přivolaným městským strážníkům nedokázala prokázat, zato se přiznala, že byla nedávno propuštěná z vězení za majetkovou trestnou činnost. Na místo tak přijela i státní policie, která si narkomanku z okresu Česká Lípa převzala k dalším opatřením.