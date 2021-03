Klasická česká jména jsou u dětí narozených v kolínské porodnici trendem už delší dobu. Také v únoru se ale samozřejmě objevovala i jména netradiční, například Madlen, Alisa, Golda, Leon Francis, Bria nebo Zian. Největší miminko, které v Kolíně přišlo během února na svět, vážilo 4330 gramů, nejmenší 1715 gramů.

Po Kolíně už nebudou velkoobjemové kontejnery

Nový zákon o odpadech stanovuje mimo jiné povinnost postupovat při odstraňování odpadu ze stavebních prací tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra opětovného použití a recyklace. Proto se město Kolín rozhodlo zrušit umisťování velkoobjemových kontejnerů do ulic. Ty bohužel obsahovaly ve velké míře právě i zmíněné stavební a demoliční odpady. Velkoobjemový odpad (vyjma zmíněného stavebního a demoličního) mohou občané Kolína odvézt do kteréhokoliv sběrného dvora v Kolíně. Speciálně na stavební a demoliční odpad je ve sběrném dvoře v Mnichovické ulici k dispozici kontejner určený pouze pro tento typ odpadu. Od dubna bude tato služba rozšířena o sběrný dvůr v Jateční ulici, kde bude taktéž přistaven kontejner pro stavební a demoliční odpad.

Některé agenty městského úřadu budou mimo provoz

Na sklonku týdny se dočasně omezí provoz některých agend městského úřadu v Českém Brodě. S ohledem na stavební práce a s tím spojené také odstávky elektrické energie v budově Městského úřadu Český Brod na náměstí Arnošta z Pardubic č. p. 56 budou ve čtvrtek a v pátek (11. a 12. března) mimo provoz všechna přepážková pracoviště odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu. Jde o agendu registru vozidel, registru řidičů a registru podnikatelů. Na odboru vnitřních věcí bude mimo provoz agenda cestovních dokladů. V uvedení dny nebude v činnosti ani rezervační systém.

Odběrové místo rozšiřuje provoz

O testování na onemocnění covid-19 na odběrovém místě v Žižkově ulici v Českém Brodě je značný zájem. Právě z důvodu velkého počtu zájemců se rozšiřuje pracovní doba pro testování. Od pondělí do čtvrtka bude nyní nově otevřeno od 8 do 13:30 hodin a v pátek od 8 do 11 hodin. Nadále platí, že odběrové místo funguje výhradně bez rezervace, a to pro všechny, tedy pro samoplátce i zájemce, kteří přicházejí s žádanku. Testuje se pouze metodou PCR.

Projednají dotace z rozpočtu města

V přednáškovém sále podnikatelského inkubátoru se v pondělí 15. března sejdou zastupitelé Kolína na svém dalším jednání. Na programu jsou dotace z rozpočtu města, majetkové záležitosti či rozpočtové opatření. Diskuze občanů bude tentokrát mimořádně zařazena až po projednání posledního bodu programu. Jednání bude opět možné sledovat on-line, ze zasedání je rovněž tradičně pořizován audiozáznam a videozáznam, který lze na stránkách města zhlédnout následně.