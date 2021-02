Denitrifikace, tedy proces, který napomáhá odstraňovat sloučeniny dusíku z odpadních vod, je jednou z největších akcí, kterou na letošní rok plánuje město v průmyslové zóně Kolín – Ovčáry. Zkrátka bude třeba doplnit technologii čistění odpadních vod.

Čistírna odpadních vod - ilustrační foto | Foto: DENÍK/Mirka Strnadová

Celá akce je rozdělená na dvě etapy, první proběhla už v roce 2019, kdy se udělala úprava aktivační nádrže předělovou stěnou a tzv. Parshallův žlab, ve kterém probíhá na odtoku samotné měření před vypuštěním vody do Sendražické svodnice. Druhá etapa, tedy dokončení úpravy i druhé aktivační nádrže, se měla uskutečnit loni. Ve výběrovém řízení ale bohužel nebyl vybrán dodavatel, bude tedy potřeba jej zopakovat. Pokud to nyní s výběrem firmy vyjde, práce by měly začít od května.