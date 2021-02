Trvale je prohlídka dostupná na webových stránkách nemocnice v sekci „porodnice“. Zájemci si tak z domova mohou prohlédnout operační sály, příjem, čekatelský pokoj, oddělení šestinedělí, porodní boxy a další prostory kolínské porodnice, kde každý měsíc přijde na svět více než stovka miminek z Kolínska i širokého okolí.

Firma vybuduje parkoviště

Kolínské zastupitelstvo odsouhlasilo prodej pozemku společnosti Colognia Press. Ta na něm hodlá vybudovat parkoviště, které bude sloužit i veřejnosti i policii, která má okresní ředitelství hned v těsné blízkosti. „Jednání mezi městem a firmou probíhalo delší dobu, kromě parkoviště tam společnosti na své náklady vybuduje i cykloodpočívadlo. V budoucnu by se mohlo hodit, až bude v Havlíčkově ulici hotová cyklostezka, která dál povede do Kutné Hory,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Chystá se blokové čištění ulic

Kolín už se chystá na jaro. Například plánovaným zahájením blokového čištění ulic. To začne 15. března a mezi prvními se čisticí vozy vypraví na sídliště, konkrétně do ulic Mikoláše Alše, Na Magistrále, Březinova, Moravcova. Obyvatelé naleznou na webových stránkách města přehled čištění až do konce listopadu, a to jak podle termínů, tak seřazený abecedně podle názvů ulic. Lze si tedy lehce dohledat, kdy se bude čistit právě u vás, a je tedy potřeba zaparkovat jinde.

Dva opilce strážníci nasměrovali k ubytovně

Krátce po setmění přivolal městské strážníky do ulice Rimavské Soboty v Kolíně muž, který si všiml, že na chodníku sedí nějaký divný člověk. Hlídka tam objevila přiopilého muže, který se po vykázání z místa odebral na ubytovnu, kde má hlášený pobyt. Půl hodiny před půlnocí telefonovala na služebnu žena z Vávrovy ulice, že před obchodem leží na zemi nějaký člověk. Před centrum levného nákupu, pod slogan „Vítáme Vás“ se uložil opilec, v Kolíně pracující cizinec. Uvedl, že bydlí v nedaleké ubytovně a potřeboval si odpočinout. Strážníci ho upozornili na zákaz pohybu venku po 21. hodině a nasměrovali ho k přechodnému bydlišti. Muž nebyl zraněný a nepožadoval přivolání lékařské pomoci.