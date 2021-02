S ohledem na vládní nařízení, které zavádí povinnost lepší ochrany dýchacích cest, bude město Pečky opět ve středu 24. února od 7 do 11 hodin na radnici města skrze okno matriky (vpravo vedle hlavních dveří) rozdávat respirátory těm, kteří si je nemohou dovolit koupit. Respirátory daroval místní podnikatel. Rozdávat se budou respirátory také v Zásmukách.

Rozdávání respirátorů. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Iveta Nádvorníková

Město nakoupilo respirátory FFP2 a daruje po pěti kusech pro každého seniora v nejrizikovější věkové skupině nad 65 let. Výdej bude probíhat v budově Pečovatelské služby Zásmuky (Zahradní 450) od čtvrtka 25. února v době otevíracích hodin, a to od 7 do 15 hodin. Občané, kteří si nemohou pro respirátor dojít, mohou zavolat na telefonní číslo 602 628 580 a respirátory jim přinesou pracovníci pečovatelské služby.