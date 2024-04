LTC Kolín má šanci na příspěvek od města. Musí ale nejdřív získat dotaci od NSA

Podle majitele areálu AFK Martina Buřiče ale plány na využití hřiště jsou. „Chceme, aby byl prostor co nejvíce využívaný dětmi. A to už letos a pokud možno v co nejširší formě. Budeme pro to dělat náležité kroky. Zároveň bych byl rád, kdyby byl areál AFK využitelný i po širší veřejnost,“ uvedl Buřič.

Hříště má zůstat nadále sportovištěm

Hřiště je v územním plánu zapsané jako sportoviště, a tak to podle starosty Kašpara zůstane minimálně do doby, co bude Změna pro Kolín ve vedení města. „V územním plánu je to označeno jako sportoviště a plánujeme to tak i nechat. Možná při další změně územního plánu to označíme jako veřejně prospěšnou stavbu, což by ztížilo jakoukoliv změnu využití pozemků,“ prozradil starosta. Veřejně prospěšná stavba je například sportoviště nebo škola.

V areálu AFK Kolín se nyní na hřišti pohybují slepice:

Zdroj: Deník/Petr Procházka

V takovém případě je ještě obtížnější tento zápis měnit a prostor je nutné využívat pouze k účelům, které jsou přínosné pro společnost, nikoliv pro majitele. „Jinak jsme tam dali i podmínku územní studie. Takže i město má zásadní vliv na to, že když se tam něco bude chtít stavět, v tomhle případě by to mělo být sportoviště, takže město musí odsouhlasit územní studii, co tam bude, jak to bude vypadat, a tak dále,“ uvedl Michael Kašpar.

Areál má pohnutou historii

K pochopení stávající situace je nutné se vrátit o 22 let zpět. V roce 2002 město za symbolickou korunu převedlo pozemky pod fotbalovým hřištěm a kolem něj na zástupce klubu AFK. Ten tehdy vedl bývalý slavný fotbalista Jaroslav Němec. Ovšem kolínskému klubu se pod jeho vedením sportovně ani finančně nedařilo. Přestaly existovat oddíly dospělých a na hřišti se odehrávala jen mládežnická utkání.

Sokolové z Plaňan slaví první místo v kategorii kolektivů v anketě Sokol roku

Zásadní událostí se stal požár historické dřevěné tribuny v roce 2008. Plameny dřevěný ochoz zlikvidovaly, a ačkoliv vyšetřovatelé určili, že někdo požár úmyslně založil, viníka se najít nepodařilo. Nová tribuna už na místě té předchozí nikdy nevznikla. Klub AFK nadále ve sportovní rovině prakticky neexistuje. Podle Martina Buřiče ale hřiště prázdnotou nezeje: „Loni tam bylo nějakých asi 100 hodin tréninkových jednotek, ať už basketbalistů či korfbalistů,“ doplnil Buřič.