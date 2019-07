„Všem se nám toto řešení líbí, takže jsme požádali o odkup, alokovali jsme na to peníze v rozpočtovém opatření,“ předeslal starosta Michael Kašpar.

Jedna SOS hláska vychází město cca na 150 tisíc korun, nejdražší je na ní samozřejmě defibrilátor. Město zařízení odkupuje od firmy Spel, která hlásky vyrábí. „Nekupujeme je za běžnou cenu, zjistili jsme si, za kolik se běžně prodávají, nyní je kupují například Pardubice nebo Mladá Boleslav. Pro Kolín je kupujeme levněji řádově o desítky tisíc korun,“ dodal starosta s tím, že zatím zůstanou v ulicích města stávající dvě hlásky, pořízení dalších se aktuální nezvažuje.

Jedna SOS hláska je umístěná u autobusového a vlakového nádraží, druhá pak na zálabské straně u lávky. „Zaplaťpánbůh ani jednu dosud nikdo nevyužil. Ale jsou vyzkoušené, připadá nám to jako velmi dobré. Pokud by to někomu jednou pomohlo, bylo by to skvělé,“ shrnul Michael Kašpar a doplnil informaci, že město hlásky kupuje do majetku městské policie.

SOS hlásky jsou zhruba dva metry vysoké panely vybavené lékárničkou, hasicím přístrojem a defibrilátorem. A také možností ihned se spojit s vyškoleným operátorem městské policie, který hlásku na dálku otevře. Komunikaci usnadňuje hlasitě reprodukovaný hovor, lze využít i vícejazyčnou komunikaci pomocí grafického displeje a tlačítek. Ta jsou podsvícená, takže není problém využít SOS hlásku i v nočních hodinách. Nechybí samozřejmě kamery. Jak hláska funguje, se mohli přesvědčit například návštěvníci květnového Dne záchranářů, kde strážníci zařízení předvedli veřejnosti přímo v praxi.

Mohlo by se zdát nepodstatnou, ale přesto velmi dobrou vlastností hlásek je i jejich antivandal provedení. Přece jen například posprejování nebo jiné poškození displeje by vůbec nebylo dobré v okamžiku, kdy dojde ke krizové situaci, člověk je v silném stresu a potřebuje jednat rychle.

Jeden z obyvatel Kolína připomněl, že by možná nebylo od věci přidat do okolí ukazatele, které by člověka k SOS hlásce navedly. „Musel jsem se chvíli rozhlížet, než jsem ji u lávky objevil. Ne že bych ji potřeboval, to zaplaťpánbůh ne. Jen jsem se chtěl podívat, jak vlastně vypadá. Kdyby se něco stalo a člověk byl ve stresu, mohl by zazmatkovat a najednou nevědět,“ řekl.