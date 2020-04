Sokoly provází smůla už při třetím kulatém výročí

Ještě před několika týdny českobrodští sokolové chystali zahájení velkých oslav 150. výročí založení své jednoty. Samozřejmě i do jejich konání vstoupil koronavir. „Jenže my to dáme!“ řekl náčelník Jaroslav Petrásek. Akce se zkrátka přesunou.

Sokolovna Český Brod | Foto: TJ Sokol Kolín

ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE Sokolský ples se uskuteční v jiném termínu, konkrétně v sobotu 17. října. Vstupenky zůstávají v platnosti. Na posledního dubna bylo plánované vystoupení Antikvartetu s Ivo Šmoldasem. I to bylo zrušeno a o náhradním termínu se nyní jedná. „Zatím nevíme, zda budeme muset zrušit i květnovou Pouť na Lipany, ale i to je možné. Veškeré informace budeme hned dávat na vědomí a samozřejmě, okamžitě jak to půjde, obnovíme i cvičení všech oddílů v sokolovně,“ dodal Jaroslav Petrásek. Pohlednice z minulosti: Z historie Tělocvičné jednoty Sokol v Českém Brodě Přečíst článek › Připomněl zároveň až neuvěřitelné události z historie českobrodského Sokola. „Začínám nabývat dojmu, že naše výroční padesátky jsou podobně průšvihové jako osmičkové roky,“ předeslal. 150. výročí poznamenává koronavir, 100. výročí poznamenal komunistický režim a 50. výročí vlakové neštěstí. V roce 1920, při 50. výročí Sokola, najel nákladní vlak v českobrodské stanici na osobní vlak, v němž byli sokolští výletníci z Moravy a Slovenska. Nepřežilo pět lidí. Pohřeb se konal v sokolovně, odkud kráčel smuteční průvod přes náměstí za účasti stovek obyvatel na nádraží. Poněkud pochmurná oslava… V roce 1970, kdy bylo českobrodskému Sokolu 100 let, nebyla oslava žádná, protože v té době nesměl existovat ani Sokol v celé zemi. Smutný pohled na místo dávných her a radovánek Přečíst článek ›

