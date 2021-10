Lodičku si může vyrobit každý vlastní, ale není to podmínkou, Sokolové mají lodičky pro každého příchozího, ať je mu sedm nebo 70 roků. Akce se koná v předvečer 8. října, tedy 7. října, sraz na Malechově u mostku přes Šemberu v 18 hodin.

/FOTOGALERIE/ Po loňské velmi složité organizaci Pouštění světýlek na Šembeře, kdy chvíli před akcí přišlo kvůli covidu omezení shromažďování, by se letos mělo setkání uskutečnit bez problémů. Sokolové pořádají Pouštění světýlek k 8. říjnu - výročnímu Památnému dni sokolstva.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.