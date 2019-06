Sokolovna se dočká opravy střechy a podkroví

Kolín - Sokolové dostali vyrozumění, že jim ministerstvo školství přidělilo dotaci, o kterou žádali na opravu střechy sokolovny a vybudování dalšího cvičebního sálu v podkroví. Dotace bude činit přibližně 4,5 milionu korun. Město se zavázalo, že pokud to tak dopadne, poskytne část finanční spoluúčasti k dotaci. To by mělo dělat zhruba 1,8 milionu korun. Tato spoluúčast by se měla schvalovat na zasedání zastupitelstva v pondělí 27. května.

Sokolovna v Kolíně. | Foto: DENÍK/Jana Martinková

Střecha a podkroví sokolovny by měly být jen jednou z etap rekonstrukce, další etapou by měla být příští rok rekonstrukce kuželny a zázemí. Budova kolínské sokolovny byla postavená v letech 1873 – 1878, památkově chráněná není. Před čtyřmi lety se dočkala opravy fasády. Na východním průčelí ji zdobí pamětní deska obětem 2. světové války z řad župy Tyršovy a pamětní deska národní přísahy. Není od věci zmínit, že kolínská sokolská jednota patří k nejstarším v celé zemi. Byla založena už v roce 1862, tedy jen několik měsíců po založení prvního Sokola v Praze.

Autor: Jana Martinková