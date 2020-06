„Naplánovanou odinstalaci trochu prodloužila mimořádná opatření. Sněhulák tu zůstal po celou dobu nouzového stavu s námi, solidárně s rouškou a nakonec i nakresleným úsměvem,“ dodala Hana Morová, sekretářka soutěže Současné umění ve veřejném prostoru. Nakonec tedy v proluce pobyl až do těchto dnů, kdy si ho autor odvezl.

Město mělo sochu pouze zapůjčenou, nyní stojí na zahradě základní školy na pražském Spořilově, kde autor, sochař Michal Novotný bydlí. Už při instalaci dvoumetrového sněhuláka řekl, že by rád, aby u kolemjdoucích vyvolal úsměv. A to se také v mnoha případech stávalo. Ale ne ve všech. Našla se i řada kritiků, kteří poukazovali zejména na to, že umístění betonového sněhuláka u chrámu sv. Bartoloměje je nevhodné.

V ústním podání i na sociálních sítích se tak nyní rozpoutala takřka sněhuláčí kauza. „Jsem ráda, že ho odstranili. Podle mě bylo jeho umístění v místě krásného výhledu na kostel příšerně kýčovité,“ nechala se slyšet například Šárka Kuklová. "Konečně, větší hrůzu tam nemohli dát,“ vyjádřila obdobný názor Iveta Krchovová.

"Byl hezký, ale na zcela špatném místě," přidal se Tomáš Reiter. Druhá skupina Kolíňáků zase po sněhulákovi truchlí. "Byl tam a nevadil. Takový trochu talisman města,“ uvedl například Přemysl Taraba. „Byl originální a zanedbané / zapomenuté místo v Kolíně získalo zvláštní genius loci,“ soudí Jakub Mazuch.

"Škoda, už jsem si na něho zvykla, bude mi chybět," uvedla Ivana Slavíková. Zaznívají i výzvy "vraťte nám sněhuláka" a někteří dětští kolemjdoucí ho měli dokonce pojmenovaného. "Klárka právě truchlí, že Toma už neuvidí. Tak snad brzy něco nového. Umění patří do ulic jako koření do jídla," popsala Věra Šmejkalová.

Nyní zůstane místo po sněhulákovi prázdné. Pokud by zde mělo být nějaké trvalé dílo, muselo by samozřejmě korespondovat s bezprostředním okolím. Dočasná instalace sněhuláka měla poukázat na zapomenutý prázdný prostor.

Jak Hana Morová doplnila, v soutěži byla vybrána dvě díla. „Dalším z nich byl Neviditelný dům, autorem byl Antonín Hůla. Obě realizace byly určeny k dočasné instalaci, na půl roku, s cílem oživit dané místo,“ upřesnila s tím, že sněhulák z bílého betonu instalovaný záměrně v jarní a letní čas byl tak trochu recesí, odlehčením a alegorií na zákonitosti nejen ročních období.

Sněhuláka měl vystřídat právě Neviditelný dům. „Bohužel pan Hůla v únoru z vlastní vůle od smlouvy a dohody o realizaci odstoupil. Vrátil rovněž veškeré finanční prostředky ve výši 75 tisíc korun, které mu město na základě ocenění v soutěži na přípravu a realizaci poskytlo. Je nám to samozřejmě velmi líto, byl to kvalitní a nápaditý návrh a mrzí nás, že se autor takto rozhodl, byť měl ze strany města velkou podporu,“ doplnila Hana Morová.