„Snažila jsem se, aby se děti pokud možno učily bez velké pomoci rodičů, i když samozřejmě některé se bez ní neobešly. Snažila jsem se nezatěžovat rodiče a dětem hodně vysvětlovat,“ popsala.

„Takže jsem třeba zadala úkol na celý týden, ale ještě jsem během týdne dělala pro děti další podpůrné materiály. Nebo i rodiče se ozvali, takže jsem vysvětlovala. Tedy jsem neustále mailovala, neustále jsme si něco vysvětlovali, ukazovali. Snažila jsem se moc moc,“ vyprávěla Romana Podhrázská, která učí na 3. základní škole Kolín fyziku a výpočetní techniku. „Takže excelovské tabulky, nebylo to na dálku jednoduché,“ smála se.

„Jsem ráda, že už jsme došli do závěru roku, že už jsme mohli dětem i dát známky. Samozřejmě jsem nebazírovali na tom, aby děti podávaly prvotřídní výkony z domova, takže jsme hodnotili tak, abychom je podpořili, chválili jsme za to, že se snažily, i když ne všechny se snažily. Ale ty, co ano, jsme se snažili známkou povzbudit,“ uzavřela Romana Podhrázská.

