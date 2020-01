Jeho někdejší slávu připomíná snad už je zmíněný sokol na piedestalu, jinak se příchozímu naskytne jen pohled na prázdný popraskaný bazén se stěnami pomalovanými od sprejerů či na oloupanou skluzavku mířící do míst, kde dřív šplouchala voda.

A není si třeba nalhávat, že by místo „příhodně“ mimo dohled většiny města, nebylo lákadlem pro vandaly a opilce. Areálu chybí dostatečné oplocení, lze se do něj bez problémů dostat, a to platí nejen pro dvě výše zmíněné skupiny občanů, ale také pro děti, pro které se někdejší krásné koupaliště stává nebezpečným místem pro zábavu.