Malá obřadní síň dosud fungovala jako náhradní, využívat se bude dál zejména pro komornější obřady.

Nová alej i rozšíření. Hřbitov v Českém Brodě čekají velké úpravy

Práce budou ještě pokračovat opravou chodníků, teras a schodišť, to ale už za provozu síně. Kompletně hotovo by mělo být do konce května. Akce vyšla na 8,6 milionu bez daně.