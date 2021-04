Město nechce, aby se pozůstalí nemuseli se svým blízkým, který třeba celý život prožil v Kolíně a byl jeho patriotem, naposledy loučit v jiných městech, například v Kutné Hoře nebo Nymburce.

„V prostorách nemovitosti na hřbitově je zrekonstruovaná malá obřadní síň, to bude primární prostor pro rozloučení. Kapacita je necelá polovina velké síně. Zároveň máme předjednáno s církví, že by městu zdarma propůjčila pro smuteční obřady kostely v Ovčárech a Zibohlavech,“ dodal místostarosta s tím, že rozptyl a církevní pohřby rekonstrukce síně na hřbitově samozřejmě neovlivní. Práce na ní by měly trvat pět až šest měsíců.

V současné době se pohřby konají v úterý a v pátek, po dobu rekonstrukce chce město zachovat opět dva dny v týdnu, ale byly by to čtvrtek a pátek, tedy od soboty do středy by se v kuse pracovalo na rekonstrukci. „Během smutečních obřadů v malé síni se na opravě velké síně samozřejmě pracovat nebude, při hluku a prašnosti pochopitelně nemohou hned vedle probíhat smuteční akce,“ dodal Michal Najbrt.

Budova obřadní síně na centrálním hřbitově je architektonicky zajímavou stavbou, má vysokou sedlovou střechu s velkým sklonem, k tomu předsazený sloupový ochoze. Ve štítu je umístěná socha truchlící postavy od sochaře Vladimíra Kýna. Obřadní síň je navržena na zápis do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR.