„Díky kasovnímu systému máme naprosto přesný přehled o počtu prodaných jídel a smažený sýr tvoří asi dvanáct procent objednaných porcí. Společně se smaženým řízkem jsou to na vrcholu prodejů,“ míní Vejdělek. V měsíčním výpisu tvoří první a druhou volbu zákazníků.

V zahraničí takové jídlo nemají

Podle Vejdělka si děti dávají tradiční český smažák nejčastěji s kroketami a kečupem, dospělí pak spíše sáhnout po hranolcích s tatarskou omáčkou. „Češi obecně mají rádi smažená jídla a sýr je u nás abnormálně oblíbený. Když přijedete do zahraničí, nikde jinde žádné takové jídlo nemají. Je to náš fenomén a vyndat jej z jídelního lístku by byla naprostá kravina, i když na něj řada šéfkuchařů nadává,“ tvrdí Miloš Vejdělek.

Jak dělá smažený sýr šéfkuchař restaurace Lokál Marek Janouch:

Často prodávanou pochoutkou je smažený sýr i v restauraci Vodní svět, kde lidé nejvíce volí jako přílohu hranolky a nezapomínají ani na tatarskou omáčku. „Je to evergreen,“ líčí majitel podniku Václav Volný.

CENY SMAŽENÉHO SÝRA

V KOLÍNĚ Restaurace Zimní stadion

139,- bez přílohy (100g) Restaurace Česká Koruna

115,- bez přílohy (100g) Restaurace U Červených

109,- bez přílohy (100g) Na Sídlišti 1962

149,- bez přílohy (150g) Bistro Tradice

179,- s petrželovými brambory Restaurace Stoletá

220,- s hranolky (100g) Restaurace Vodní svět

149,- bez přílohy (130g)

„Jedli jsme ho jako děti a to se předává z generace na generaci. Zřejmě ho často nechtějí dělat doma, protože jim třeba vyteče nebo si zašpiní kuchyň, a tak si na něj raději zajdou,“ říká Volný. Řada lidí prý na smažený sýr zamíří z přilehlé posilovny. „Asi si nejprve zacvičí, aby si poté mohli dát za odměnu smažák. Jako nejčastější věkovou skupinu, která si ho dává, bych označil 30+,“ prozradil.

Smažák je mezi lidmi oblíbený i přes rostoucí cenu. V Kolíně není problém za něj i s přílohou utratit přes 200 korun. I přesto si jej rád dává i čtenář Tomáš Malina. „Není to úplně nejzdravější strava a doma si jej vůbec nedělám. Ale když jdu jednou za čas někam na jídlo, většinou zvolím smažený sýr, protože na něj mám prostě chuť. Jako přílohu vybírám krokety nebo hranolky,“ svěřil se Deníku.

Smažák byl populární už za první republiky

Smažák stál v časech socialistických, kdy býval v hospodách mnohdy jedinou vegetariánskou nabídkou, z dnešního pohledu pár korun. Ve své době ale patřil k dražším jídlům. Například v polovině 70. let stál v jedné z restaurací smažený sýr s novými bramborami a tatarkou 8,50. Oproti tomu segedínský guláš s knedlíky vyšel na 5,60 Kčs. Velmi populární se stal ale už za první republiky, kdy dostal typicky českou přílohu, tedy tatarskou omáčku. Smažený sýr se samozřejmě dělá i v domácím prostředí. Hospodyňky mezi sebou sdílejí na sociálních sítích své zkušenosti, jak dosáhnout co nejlepšího výsledku. Nejčastěji se opakují rady: začínat raději polohrubou moukou, vajíčka nesolit, aby neřídla, a obalovat dvakrát, chcete-li při smažení udržet roztékající se sýr v trojobalovém kabátku.