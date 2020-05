„Tyto chytré autobusové zastávky do současné doby procházely testovacím provozem. Zkušební provoz byl úspěšný, v nejbližší době se tedy postupně začnou touto technologií osazovat i další zastávky,“ uvedla mluvčí radnice Šárka Hrubá.

Samozřejmě největší výhodou chytrých zastávek je to, že cestujícím dokáží poskytovat aktuální informace o odjezdech autobusů, a to včetně jejich případných zpoždění. Takže pokud by k němu došlo, může si člověk třeba vybrat jiný spoj a nemusí zbytečně čekat na zpožděný autobus.

Displeje lze i ovládat, přepnutím tlačítka třeba zobrazit jízdní řády. „U některých typů těchto chytrých zastávek je také možné pohodlně dobíjet mobilní telefon pomocí USB konektoru, ke kterému lze připojit nabíječku,“ připomněla Šárka Hrubá s tím, že při vývoji se myslelo také na nevidomé a slabozraké. Smart zastávky mají i zařízení, které informace z displeje dokáže přečíst.

V rámci projektů smart city se Kolín kromě projektů v dopravě a parkování soustřeďuje také na e-úřad, dalším projektem je již hojně využívaná aplikace Kolín v mobilu, zmínit je třeba také například Kolínskou chytrou klíčenku, kterou využívají už stovky školáků. A někdy mohou být smart i věci běžné lidské potřeby. Konkrétně WC.

Od úterý 12. května jsou po koronavirové přestávce opět v provozu smart toalety v Komenského parku a v Brankovické ulici. Toaletu v parku lze použít pomocí platební karty nebo zasláním sms, toaletu na Zálabí nedaleko workoutového hřiště a cyklostezky jen smskou. A mimochodem, i na smart toaletách si lze dobít mobilní telefon.

Kolín v oblasti smart projektů uspořádal vloni touto dobou i konferenci s názvem Chytré město v praxi, na kterou se sjeli zástupci firem, státních institucí a zejména měst. Původně to měla být jednorázová akce, ale nakonec to vypadá, že se konference v budoucnu ještě zopakuje.

Projekty v oblasti e-úřadu



Není to ale jen Kolín, který se pouští do smart projektů. Řadu aktivit v této oblasti mají například Úvaly, i když si, jak jednou řekl starosta Petr Borecký, neříkají smart city. Jedná se zejména o projekty v oblasti e-úřadu. Funguje již například zóna občana, která je součást řešení webových stránek města a lidé tam nalézají postupně více a více elektronických možností, zóna přináší také zlepšení komunikace městského úřadu s občany.



Přes zónu občana lze využívat elektronicky poskytované městské služby, jako jsou platby a přihlašování psů, odpady, vodné a stočné, ale i napojení na státní registry, kde lze vyřídit služby katastru nemovitostí, České správy sociálního zabezpečení atd. Od letošního roku naběhla do ostrého provozu také aplikace Úvaly v mobilu.