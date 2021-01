Složenky na platbu za odpad už letos do schránek nepřijdou

Výše ročního poplatku za odpady v Českém Brodě stoupla letos o 60 korun na částku 816 korun. Zároveň už nebude radnice občanům posílat do schránek složenky. Poplatek lze uhradit do konce června převodem na účet města nebo osobně v pokladně radnice během provozní doby, případně po dohodě v jiném čase, a to platební kartou nebo v hotovosti.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Vladimír Šťastný

U platby převodem na účet města je specifickým symbolem aktuální rok, tedy 2021, variabilní symbol u každého poplatníka zůstává stejný jako v předchozích letech. „Abychom mohli zaslanou platbu správně přiřadit k poplatníkovi, je třeba věnovat vyplnění variabilního symbolu zvýšenou pozornost,“ připomíná PR manažerka města Petra Ištvániková. Ceny za svoz odpadu se leckde zvyšují, lidé na Kolínsku zaplatí i tisíc korun Přečíst článek › Pokud někdo svůj variabilní symbol nezná, pomohou mu na pokladně nebo se může obrátit na úřednice Petru Strakovou (strakova@cesbrod.cz, 734 800 380, 321 612 164) nebo Svatavu Strejčkovou (strejckova@ces brod.cz, 321 612 213).