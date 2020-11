Například prorektor Vysoké školy politických a společenských věd se sídlem původně v Kolíně, dnes v Kutné Hoře Vladimír Srb se výrazně pozastavil nad tím, že vedení města chce svůj vlastní orchestr odsunout ze svých prostor, kam historicky patří – ze Zámecké. „Od začátku bylo jasné, že prostor je pro zkoušení nevyhovující, ale jak už to v Kolíně chodí, když má město plán, odbornost jde stranou, nevhodnost objektu musela potvrdit až zvuková studie, kterou město financovalo z rozpočtu Kmochovy hudby,“ uvedl Vladimír Srb.

Filharmonie v bunkru?

„Deset let nedokázalo město nechat své vlastní „zaměstnance“ obléknout do stejnokroje, festival Kmochův Kolín nechalo několik let pořádat lidmi bez adekvátních znalostí, ale nyní svůj přístup ještě vylepšilo. Umí si někdo představit, že by třeba Praha vyhnala Českou filharmonii zkoušet do podzemního bunkru?“ nechal se prorektor slyšet.

K problematice se vyjádřila Jitka Křičková, organizační vedoucí Městské hudby Františka Kmocha. „Myslím, že nikdo nepochybuje o významu této značky pro Kolína. V zápisu z finančního výboru, kde se pojednává o zkušebně, je to značně zkreslené, nerada bych, aby na orchestr padlo něco, co je jinak,“ předeslala.

Orchestr má pole jejích slov za sebou 148 let existence a od počátku má své zázemí na Zámecké. Nabídka přestěhovat se do bývalého klubu C v Pražské ulici se orchestru v první chvíli líbila. „Na Zámecké, kde sídlíme společně s domem dětí a mládeže, jsme omezeni časově jen na jednu zkoušku týdně. Jenže od začátku jsme měli velké pochybnosti o akustice prostor v bývalém Céčku, protože je to betonový protiatomový kryt ve sklepních prostorách s velmi nízkým stropem. Zkusili jsme tam hrát a byla to opravdu hrůza,“ popsala Jitka Křičková. Pokud by se měl orchestr stěhovat, byly by nutné velké úpravy a v rozpočtu správy bytových a nebytových prostor nebylo dost peněz.

„Tak se z rozpočtu orchestru převedlo 100 tisíc. Několikrát jsme se kolem toho sešli a domluvili se, že je dost rizikové, aby se dělala rekonstrukce, aniž by bylo jisté, že to vyjde, že to vůbec bude použitelné. Takže se zadala zvuková studie a vyšlo z ní, že objekt je vhodný maximálně pro 20 hudebníků,“ popsala organizační vedoucí orchestru s tím, že tak celá věc ztratila pro orchestr význam, protože má 65 hráčů a nemůže zkoušet po skupinkách. Dalším návrhem bylo, aby se do krytu přesunuly sklady a archiv.

Bez archivu a skladu to také nejde

„Jenže orchestr hodně z toho potřebuje mít na zkouškách. Stalo se nám, že jsme potřebovali zkoušku přesunout do společenského domu, protože DDM pořádal nějakou akci, a výsledkem bylo, že jsme věci na zkoušku dvě hodiny stěhovali, několikrát se točila auta, chlapi si na to brali volno a pak jsme to zase všechno stěhovali zpátky,“ nastínila Jitka Křičková. „My jsme tu jen na chvilku, ale orchestr už skoro 150 let. Za chvíli ho s panem dirigentem budeme někomu předávat a nemůžeme mu pověsit na krk balvan, že bude při každé zkoušce dvě hodiny stěhovat. Proto jsme odmítli stěhování, nikoli z nějakého rozmaru,“ shrnula organizační vedoucí.

Místostarostka Iveta Mikšíková uvedla, že hlavní myšlenkou bylo, že si město váží své hudby. „Chtěli jsme, aby měla vlastní sídlo, zázemí. Zvuková studie bohužel nevyšla, v této chvíli stále hledáme prostory. Pan Kárník říká, že jsou to vyhozené peníze za zvukovou studii. Ale Céčko nabídneme někomu jinému,“ dodala kolínská místostarostka.

Starosta Michael Kašpar připomněl, že na Zámecké nemá orchestr ideální prostor. „Ale město nemá zkušebnu, kterou by mohlo nabídnout. Řešíme i to, že se připravuje studie na rekonstrukci DDM, takže logicky během prací tam nikdo nebude moct být. Bude se teprve projektovat, takže by se na Zámecké mohl rovnou vytvořit odpovídající prostor pro Kmochovu hudbu,“ dodal starosta.